‘AirPods Studio op zijn vroegst eind oktober verkrijgbaar’

Audioliefhebbers die volgende week al met een AirPods Studio aan de slag hopen te gaan, moeten hun verwachtingen mogelijk bijstellen.

AirPods Studio levering duurt mogelijk langer

Met nog maar een paar dagen te gaan tot het iPhone 12-event, druppelen de laatste geruchten binnen. Jon Prosser doet op Twitter nog een duit in het zakje over de AirPods Studio: de nieuwe over-ear koptelefoon van Apple. Deze zouden we op 13 oktober te zien krijgen, maar is mogelijk pas later leverbaar.

Een (anonieme) bron van Prosser zegt dat de productie van de AirPods Studio pas is afgerond op 20 oktober. Dat zou betekenen dat de koptelefoon pas op zijn vroegst eind oktober of zelfs in de loop van november leverbaar is. Zelfs als hij tijdens het event wordt onthuld, duurt de levering mogelijk dus langer dan we van Apple gewend zijn.

Prosser sluit niet uit dat we de Studio aanstaande dinsdag te zien krijgen. De kans bestaat echter ook dat Apple ervoor kiest om hem volgende maand met een persbericht te presenteren. Het bedrijf heeft vorig jaar immers ook de AirPods Pro op deze manier onthuld.

Wij verwachten nog steeds dat we de Studio aanstaande dinsdag te zien krijgen: Apple zou namelijk ook een HomePod mini presenteren. Samen met de AirPods Studio zou dat een mooi audioblok vormen in de presentatie.

Apples high-end koptelefoon: de AirPods Studio

De AirPods Studio belooft een indrukwekkend apparaat te worden voor audioliefhebbers. Met sensoren in de twee oortelefoons herkent de koptelefoon de draagpositie, zodat je nooit meer naar de linker- of rechterkant hoeft te kijken. Daarnaast zou de hoofdband verwisselbaar zijn, zodat je bijvoorbeeld tijdens het sporten een andere band kunt gebruiken van materiaal dat beter ademt.

Over de prijs van de AirPods Studio is nog weinig bekend, maar met alle high-end functies die de afgelopen maanden zijn uitgelekt, verwachten we dat je flink in de buidel zult moeten tasten om er eentje in huis te halen. Op dinsdag 13 oktober om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het iPhone 12-event in alle hevigheid los. Dit kun je live volgen op iPhoned. We houden je heel de avond op de hoogte van alles wat er in de livestream wordt aangekondigd.