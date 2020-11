De bèta van iOS 14.3 bewijst dat Apple in ieder geval van plan is geweest om zowel de AirTags als de AirPods Studio-koptelefoon spoedig uit te brengen.

AirPods Studio design getoond in iOS

Allereerst is de AirPods Studio ontdekt in de testversie. De nieuwe koptelefoon van Apple is al in talloze geruchten langsgekomen, maar nog steeds niet officieel onthuld. 9to5Mac ontdekte in de bèta een nieuw icoontje dat naadloos aansluit op alle verhalen over het design van de koptelefoon.

Hoewel we de headset niet meer verwachten in 2020, is het bestaan van het icoontje in ieder geval een teken dat Apple nog steeds aan de Studio werkt. Wil je meer weten over deze draadloze premium koptelefoon? Check dan ons overzicht met AirPods Studio verwachtingen.

Verderop in de code ontdekte 9to4Mac ook dat de software van de iPhone een verborgen ondersteuning heeft voor AirTags. Deze bluetooth-trackers hebben we minstens zo vaak als de AirPods Studio voorbij zien komen in het geruchtencircuit. Toch laat een officiële onthulling nog steeds op zich wachten.

In de bestanden van 14.3 zijn complete video’s gevonden waarin Apple laat zien hoe je AirTags instelt en in gebruik neemt. Daarnaast is de Zoek Mijn-app klaar om de AirTags te gebruiken zodra ze onthuld worden. Deze app zal de centrale plaats worden om de AirTags in te stellen en te koppelen.

Zo kun je in de app geluidseffecten instellen en een AirTag aan een Apple ID koppelen. Daarnaast is het voor iemand heel gemakkelijk om een AirTag te scannen om er achter te komen van wie hij is. Ideaal als je bijvoorbeeld je sleutelbos verliest waar een AirTag aan hangt.

Net zoals de AirPods Studio verwachten we geen AirTag-onthulling meer in 2020. In het onderstaande artikel hebben we alle producten op een rij gezet die aanvankelijk op de planning stonden voor 2020, maar die zijn doorgeschoven naar volgend jaar.

