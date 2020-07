‘AirPods Studio-koptelefoon past bediening aan op basis van draagpositie’

De over-ear koptelefoon van Apple komt steeds dichterbij, waardoor we steeds meer te weten komen over de slimme technieken die erin verwerkt zitten. We leren nu meer over de manier waarop je de koptelefoon bedient.

Hoe AirPods Studio draagdetectie werkt

De afgelopen maanden hebben we al meerdere geruchten over deze over-ear koptelefoon van Apple voorbij zien komen. Het patent dat Patently Apple heeft ontdekt borduurt hierop voort. In tegenstelling tot de AirPods die je maar op één manier in je oren stopt, kun je de AirPods Studio op allerlei manieren dragen.

Zo zijn er mensen die de hoofdband die de twee oortelefoons bij elkaar houdt over hun hoofd dragen. Maar er zijn minstens zoveel mensen die de koptelefoon gekanteld opzetten zodat de band in hun nek komt te liggen.

Apple houdt hier rekening mee door de bediening van de koptelefoon zelfstandig aan te passen afhankelijk van de draagpositie. De ‘oorschelpen’ van de koptelefoon worden uitgerust met een aanrakingsgevoelige oppervlakte, zodat je bijvoorbeeld het volume kunt wijzigen door naar boven of naar beneden te vegen.

Daarom is het noodzakelijk dat de AirPods Studio wel weet wat ‘naar boven’ en ‘naar beneden’ is, ongeacht hoe jij de koptelefoon op je oren hebt staan.

De AirPods Studio weet dit door sensoren aan zowel de binnen- als de buitenkant van de koptelefoon. De binnenste sensoren kijken naar de positie van je oor en weten zo precies of ze rechtop of gekanteld opgezet zijn. De sensoren aan de buitenkant registreren of de koptelefoon in aanraking komt met je hoofd. Door deze twee metingen te combineren weet de AirPods Studio precies in welke hoek de oorschelpen op je hoofd staan.

Wanneer komt de AirPods Studio?

De AirPods Studio dwaalt al een aantal maanden rond in het geruchtencircuit. Een aantal geruchten wijzen op een onthulling dit najaar, mogelijk tegelijk met de iPhone 12.

De koptelefoon moet de doelgroep aanspreken die wel het gebruikersgemak van de AirPods willen, maar liever een koptelefoon hebben die volledig over je oren geplaatst wordt. Dat zorgt voor een betere geluidskwaliteit. Meer weten over de AirPods Studio? Check ons onderstaande overzicht met de belangrijkste geruchten.