Met het laatste Apple-event achter de rug, vragen we ons af waar al die andere Apple-producten zijn gebleven. We maken de balans op: wanneer komen de AirTags en AirPods Studio dan wél uit?

Met het One More Thing-event dat krap drie kwartier duurde had Apple een duidelijke focus: de Mac. In rap tempo presenteerde het bedrijf een nieuwe Mac mini, nieuwe MacBook Air en nieuwe MacBook Pro, die allemaal op Apples eigen M1-chip draaien. Tot slot weten we eindelijk dat macOS Big Sur morgenavond verschijnt. Maar de geruchten spraken ook over een aantal andere producten. Dit verwachten we nu van de releasedata van deze Apple-apparaten.

Inmiddels beginnen we ons af te vragen of Apple zijn eigen bluetooth-trackers is kwijtgeraakt. Al ruim een jaar duiken er geruchten op over dit nieuwe accessoire, maar keer op keer worden ze niet onthuld. Alles wees erop dat Apple de AirTags tijdens het november-event zou presenteren. Vlak voor het event lekte er zelfs een opbergtasje uit voor aan je sleutelbos.

We verwachten nu dat de AirTags (wederom) zijn doorgeschoven naar het maart-event van 2021. Tijdens dit evenement staan doorgaans voornamelijk iPads centraal, wat het een goede aankondiging maakt om de keynote wat meer te vullen. Meer weten over AirTags? Check ons overzicht met verwachtingen.

AirPods Studio

In de aanloop naar het november-event hadden we het al een beetje zien aankomen: Apple zou de AirPods Studio door productieproblemen hebben doorgeschoven naar 2021. In het voorjaar van 2021 zou de nieuwe koptelefoon op de markt komen, in twee verschillende modellen: een sportief exemplaar en meer premium model.

De AirPods Studio zijn de eerste ‘over-ear’ AirPods van het bedrijf. Met hetzelfde gebruikersgemak als de reguliere AirPods, maar dan met een betere geluidskwaliteit omdat de koptelefoon volledig over je oren geplaatst wordt. Meer weten over de AirPods Studio? Check ons overzicht met geruchten en verwachtingen.

Nieuwe iMac

Na een Mac mini, MacBook Air en MacBook Pro, lijkt het een kwestie van tijd tot ook de iMac overstapt op de M1-chip van Apple. Daar zullen we in ieder geval tot 2021 mee moeten wachten, al lijkt er met de iMac meer aan de hand te zijn.

Van alle Apple-apparaten heeft de iMac het meest verouderde design en is deze dus ook het meest aan een opknapbeurt toe. Zeker als we dit soort iMac-concepten zien is het duidelijk dat de desktop computer van Apple er met zijn brede schermranden inmiddels best achterhaald uitziet. Laten we dus hopen dat 2021 het jaar wordt waarin de iMac niet alleen overstapt op de M1-chip, maar hij ook in een nieuw jasje gestoken wordt.

Nieuwe 12 inch-MacBook

Als de M1-chip van Apple ergens goed in is, dan is het veel kracht in een compact formaat stoppen zonder een grote accu nodig te hebben. Daardoor dook ineens het gerucht op over de terugkeer van de 12 inch-MacBook, die uiteindelijk niet werd onthuld.

Omdat er nu zowel een nieuwe MacBook Air als Pro verschenen zijn, schatten wij de kans klein in dat er voorlopig ook nog een 12 inch-model op de markt komt. Totdat er nieuwe informatie verschijnt, verwachten wij weinig van dit nieuwe compacte model.

AirPods 3 en AirPods Pro 2

Nu de AirPods Studio ook opschuift naar volgend jaar, belooft 2021 een belangrijk jaar te worden voor de populaire draadloze oordopjes van Apple. Begin volgend jaar zouden ook de AirPods 3 en AirPods Pro 2 op de planning staan. Deze zouden een nieuw design introduceren, waardoor de reguliere AirPods er meer als de Pro uit komen te zien.

Ben je benieuwd naar wat Apple wél allemaal heeft aangekondigd tijdens het november-event? Check dan onze handige round-up waarin we de presentatie voor je samenvatten.