De aankondiging van de AirPods Studio vindt volgens geruchten deze week en mogelijk zelfs vandaag plaats. Apple schijnt achter de schermen al jaren aan deze AirPods-hoofdtelefoon te werken.

‘AirPods Studio-aankondiging deze week’

In de wandelgangen gaat al langer het gerucht dat Apple vandaag, 8 december 2020, een speciale ‘kerstverrassing’ aankondigt. De grote vraag is natuurlijk: wat voor kerstcadeau is het? Meerdere bronnen geloven dat het bedrijf vandaag, of tenminste deze week, haar eerste over-ear-hoofdtelefoon aankondigt, de AirPods Studio.

Daar hinten onder meer Mark Gurman, een van de meest betrouwbare Apple-journalisten, en website AppleTrack naar. Laatstgenoemde is er zelfs van overtuigd dat de hoofdtelefoon vandaag wordt aangekondigd. AppleTrack haalt daarmee het gerucht onderuit dat Apples kerstcadeau een nieuwe Apple TV is, een gerucht dat de afgelopen weken vaak voorbijkwam.

AppleTrack is een relatief onbekende website en baseert haar bericht op een anonieme bron. Neem de claim dus met een korreltje zout. Wel valt de informatie samen met een interne memo die Apple afgelopen week heeft verstuurd naar haar technisch personeel. In deze brief wordt een wijziging van de Apple-servicevoorwaarden besproken. In het verleden kwam op deze manier de aankondiging van de tweede generatie AirPods en 16 inch-MacBook Pro vroegtijdig boven water.

Over de AirPods Studio

Het draaggemak van AirPods met de geluidskwaliteit van een hoogwaardige hoofdtelefoon die over je oren valt: dat zou de AirPods Studio in een notendop moeten zijn. Achter de schermen werkt Apple al jaren aan haar eerste over-ear-hoofdtelefoon die onder meer slimme ‘oordetectie‘ zou krijgen. Zodoende maakt het niet uit hoe je ‘m opzet, want het geluid wordt altijd afgestemd.

