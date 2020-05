Binnen nu en een paar jaar zijn de AirPods standaard uitgerust met ‘Ambient Light Sensors’, zo stelt een nieuw gerucht. Maar wat heb jij daar als gebruiker aan?



‘Apple wil nieuwe AirPods sensoren toevoegen’

Een nieuw gerucht afkomstig van Digitimes stelt dat Apple de speciale lichtsensoren aan de AirPods wil toevoegen binnen nu en twee jaar. Het Taiwanese ASE Technology zou inmiddels benaderd zijn om de productie op zich te nemen. We nemen het gerucht nog met een korreltje zout, omdat Digitimes in het verleden al vaker ernaast zat wat Apple-geruchten betreft. Ondanks deze missers heeft de website het minstens zo vaak wel goed gehad.

Op de huidige AirPods zijn ook al sensoren aanwezig, die nu alleen gebruikt worden om te registreren of de oordopjes in je oor zitten of niet. Op basis hiervan kan de audio waar je naar luistert automatisch gepauzeerd worden als je een AirPod uit je oor haalt of weer terug in je oor stopt. Apple lijkt deze huidige sensoren nu te willen vervangen met zogenaamde Ambient Light Sensors, die naast deze functie nog veel meer kunnen.

Hoewel het niet direct duidelijk wordt waar Apple deze sensoren voor wil gebruiken, sluit het wel mooi aan op andere geruchten die we de afgelopen maanden gehoord hebben. Zo zou Apple de oordopjes biometrische sensoren willen geven om gezondheidsfuncties toe te voegen.

Veel mensen gebruiken hun AirPods tijdens het sporten, en met dergelijke sensoren zouden de oordopjes via het oor van de drager de hartslag en het bloedzuurstofgehalte kunnen meten. Dat zou het ook een logische toevoeging maken voor de Powerbeats Pro van Apple, de draadloze oordoppen die vooral op sporters zijn gericht. Als we naar alle geruchten over Apples ambities met gezondheidssensoren in AirPods kijken, dan klinkt dit als een logische stap om dit te doen.

Maar eerst: de AirPods Studio

Voordat dit zover is, lijkt er eerst nog een heel ander AirPods-model op de markt te komen. Apple zou de laatste hand leggen aan de AirPods Studio: een koptelefoon die je over je oren plaatst en vooral gericht is op goede geluidskwaliteit. Lees alles over de AirPods Studio in ons overzicht met geruchten.