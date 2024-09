Komen er volgende week AirPods SE uit? Dit weten we al

Apple brengt volgende week een reeks nieuwe producten uit, waaronder de AirPods SE. Dit weten we al over de goedkopere nieuwe AirPods!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple komt met goedkopere oortjes

Volgende week maandag organiseert Apple hét evenement van 2024. Bij het ‘It’s Glowtime‘-event presenteert Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en iPads van dit jaar. Daarnaast verschijnt de vierde generatie van de AirPods, die waarschijnlijk in twee uitvoeringen wordt uitgebracht. Volgens geruchten werkt Apple aan een goedkopere variant van de oortjes, met als mogelijke naam de AirPods SE.

De AirPods 4 en de AirPods SE zien er naar verluidt hetzelfde uit. Het design is een combinatie van de AirPods 3 en de AirPods Pro. De oortjes hebben korte steeltjes, maar missen de siliconen opzetstukjes van de Pro-modellen. Het grote verschil tussen de twee nieuwe AirPods van 2024 zien we terug in de functies én in de prijs. De AirPods 4 worden niet alleen geavanceerder, maar ook een stuk duurder.

Functies van de AirPods SE

Eerdere geruchten voorspellen dat de AirPods 4 voor het eerst ruisonderdrukking krijgen, een functie die voorheen exclusief voor de AirPods Pro was. De oplaadcase wordt voorzien van MagSafe en krijgt verbeterde speakers voor ‘Zoek mijn’. De goedkopere AirPods moeten het zonder deze functies doen, waardoor de prijs van de oortjes zo laag mogelijk blijft. De kans is daarom groot dat Apple de nieuwe oortjes als de AirPods SE gaat verkopen, zoals we eerder al de Apple Watch SE zagen.

Het is de verwachting dat de AirPods SE en de AirPods 4 de huidige AirPods gaan vervangen. Apple verkoopt de AirPods 2 en de AirPods 3 nog. Voor de tweede generatie betaal je 149 euro, bij de derde generatie is dat 209 euro. De kans is groot dat Apple deze prijzen overneemt bij de nieuwe generatie van de oortjes. Je legt in dat geval 149 euro neer voor de AirPods SE en 209 euro voor de AirPods 4.

Release van de nieuwe AirPods

Bij de AirPods SE zien we waarschijnlijk een vernieuwd design en een verbeterde geluidskwaliteit in vergelijking met de AirPods 2. Bovendien gelden de oortjes als een alternatief voor gebruikers die de siliconen opzetstukjes van de AirPods Pro niet prettig vinden zitten. Wil je geen opzetstukjes, maar wel ruisonderdrukking? Dan kun je vanaf volgende week de AirPods 4 halen.

Apple kondigt zowel de AirPods 4 als de AirPods SE aan tijdens het iPhone 16-event op maandag 9 september om 19.00 uur. De oortjes gaan waarschijnlijk dezelfde avond nog in de voorverkoop. Een week later verschijnen de AirPods in de winkels. Wil je meer weten over de nieuwe oortjes? Lees dan hier welke functies er naar de vierde generatie AirPods!