‘Apple werkt aan AirPods oplaaddoosje met scherm’

Toekomstige AirPods krijgen misschien een hele toffe functie. Deze AirPods hebben namelijk een scherm in het oplaaddoosje.

‘AirPods oplaaddoosje krijgt een scherm’

Apple blijft regelmatig sleutelen aan het design van de AirPods en het bijbehorende oplaaddoosje. Er is nu een patent opgedoken dat Apple al in 2021 heeft ingediend. Daarin zijn AirPods te zien en het oplaaddoosje, mét scherm.

Verschillende variaties

In het patent zijn verschillende manieren beschreven hoe zo’n schermpje handig kan zijn. Zo kan het schermpje gebruikt worden om bijvoorbeeld het volume aan te passen van Apple Music of naar het volgende liedje te skippen. Dit zou dan gebeuren met haptic feedback, zodat je de knoppen ‘voelt’ en niet eens naar het doosje hoeft te kijken.

Een andere manier beschrijft dat Apple het scherm van de nieuwe AirPods kan gebruiken om bepaalde gestures toe te staan. Zo kun je bijvoorbeeld over het doosje swipen om naar het volgende nummer te gaan. Apple beschrijft ook dat je in het doosje kan knijpen om bijvoorbeeld de ruisonderdrukking aan (of uit) te zetten.

Het is natuurlijk nooit zeker of deze AirPods met een scherm in het oplaaddoosje ooit gaan komen. Maar het blijft tof om te zien hoe Apple probeert om AirPods meer nieuwe functies te geven.

AirPods kopen (of toe aan een upgrade?)

Heb je nog geen AirPods? Of wil je een upgrade? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen. De AirPods Pro en Pro 2 hebben noise-cancelling (ruisonderdrukking). De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet.

Zoek je dus oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je Apple-oordopjes voor een lagere prijs? Kies dan voor de AirPods 3.

