Gerucht: AirPods-release uitgesteld tot 2021 met grote productiewijziging

De volgende generatie AirPods verschijnt mogelijk pas in 2021. Apple verplaatst waarschijnlijk een groot deel van de AirPods-productie van China naar Vietnam.



‘AirPods-release uitgesteld tot 2021’

Volgens een nieuw gerucht is de AirPods-release uitgesteld tot 2021. Dit zou komen door grote vertragingen bij de massaproductie. Dit meldt Nikkei Asian Review op basis van informatie die vermeende insiders met de site deelden. De website heeft een aardig track-record als het gaat om het opmerken van productiewijzigingen. Daarbij voorspelde bekend Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder ook al een productievertraging.

Volgens een ander gerucht kunnen we dit jaar wel een over-ear-hoofdtelefoon van Apple verwachten. Dit vertelt Jon Prosser, een bekende Apple-lekker die meerdere onaangekondigde lanceringen correct voorspelde. Naast de hoofdtelefoon brengt Apple volgens Prosser dit jaar ook sportieve oortjes uit, de AirPods X. Als we de geruchten moeten geloven, verschijnen de AirPods 3 en AirPods Pro 2 dus pas op zijn vroegst in 2021. Ming-Chi Kuo had het echter ook over een mogelijke AirPods Pro-release in 2022.



Massaproductie AirPods in Vietnam

Apple gaat daarnaast waarschijnlijk een groot deel van de AirPods in Vietnam produceren. Het zou gaan om ongeveer 3 miljoen tot 4 miljoen AirPods. Dit betekent dat de fabrikant ongeveer 30% van de reguliere AirPods in Vietnam maakt. Volgens de bronnen gelden er geen productiewijzigingen voor de komende AirPods Pro.

Tot nog toe fabriceerde het bedrijf zijn producten in China. Waarschijnlijk verplaatst Apple een deel van de productie naar Vietnam vanwege de grote corona-beperkingen in China. Vietnam verminderde in april de maatregelen tegen het coronavirus. Daarnaast speelt de gespannen handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk ook een grote rol.

