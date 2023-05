AirPods Pro 2 versus AirPods Pro 1 – de verschillen op een rij

Twijfel je nog of je voor de AirPods Pro of de AirPods Pro 2 moet gaan? In deze AirPods Pro 1 vs AirPods Pro 2 zetten we de veranderingen op een rij!

AirPods Pro 1 vs AirPods Pro 2

Zo’n drie jaar na de eerste AirPods Pro kwam de opvolger: de AirPods Pro 2. De nieuwe AirPods Pro 2 lijken misschien van de buitenkant veel op zijn voorloper, maar niets is minder waar.

Deze oortjes (wederom met ruisonderdrukking) hebben een aantal leuke nieuwe features! Wij zetten de belangrijkste verschillen voor je onder elkaar in dit AirPods Pro 1 vs AirPods Pro 2-artikel.

Dit zijn de (belangrijkste) verschillen

Er zit een hele reeks aan nieuwe features in de AirPods Pro 2. De grootste verandering is de betere ruisonderdrukking. Deze noise cancelling zorgt ervoor dat je in een drukke trein, een (te) vol kantoor of in het vliegtuig lekker ongestoord kunt genieten van je muziek.

Betere ruisonderdrukking

De ruisonderdrukking bij de AirPods Pro 2 is volgens Apple een stuk beter geworden en kan tot wel twee keer zoveel geluid wegfilteren. ‘Twee keer meer’ is misschien een beetje hoog gegrepen, maar de noise cancelling is inderdaad beter. Stemmen en achtergrondgeluiden kun je nog steeds héél zachtjes horen wanneer je de ruisonderdrukking aan hebt staan, maar het stoort niet meer.

Adaptieve transparantiemodus

Waar Apple ook flink aan gesleuteld heeft is de transparantiemodus. Hiermee hoor je nog steeds de omgevingsgeluiden wanneer je de oordopjes in hebt. De microfoon pakt dan het omgevingsgeluid op en laat het horen via de speakertjes.

Apple heeft bij de AirPods Pro 2 echter een nieuwe functie aan toegevoegd, genaamd ‘Adaptieve transparantie’. Hiermee worden harde geluiden in je omgeving gedempt. Zo hoor je bijvoorbeeld een luide motor die voorbij raast nog wel, maar dan veel minder hard.

Verbeteringen aan oplaaddoosje

Het opbergdoosje heeft nu een speakertje gekregen. Wanneer het doosje van de AirPods Pro 2 voor de eerste geluid maakt is het wel even wennen. Elke keer als je het doosje gaat opladen, laat hij dat nu met een geluidje weten. Vind je dat vervelend? Dan is de optie ook weer uit te zetten in de instellingen.

Touchbesturing mét volume-control

Ten slotte hebben de AirPods Pro 2 touchbesturing gekregen. Hiermee kun je onder andere het volume aanpassen door over het steeltje te vegen. Je kunt ook makkelijk de ruisonderdrukking aan- of uitzetten door het steeltje even vast te houden of naar het volgende nummer gaan door snel te knijpen.

AirPods Pro 1 vs AirPods Pro 2: overzicht

We hebben de belangrijkste verschillen tussen de AirPods Pro 1 vs de AirPods Pro 2 voor je onder elkaar gezet in deze tabel.

AirPods Pro AirPods Pro 2 Ruisonderdrukking ‘Twee keer betere’ ruisonderdrukking Transparantiemodus Adaptieve transparantiemodus H1-chip H2-chip Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Drukgevoelige steeltjes Aanraakgevoelige steeltjes mét volume-aanpassing IPX4 oordopjes IPX4 oordopjes en oplaaddoosje 4,5 uur muziek luisteren met noise cancelling 6 uur muziek luisteren met noise cancelling 24 uur luisteren met noise cancelling en oplaaddoosje 30 uur luisteren met noise cancelling en oplaaddoosje Oplaaddoosje met MagSafe en Zoek mijn Oplaaddoosje met ingebouwde speaker, Zoek mijn, Zoek in de buurt, lanyard-gaatje MagSafe oplaadcase werkt met MagSafe-oplader, Qi en lightning MagSafe oplaadcase werkt met MagSafe-oplader, Apple Watch-oplader, Qi en lightning Drie siliconen oordopjes (S, M, L) Vier siliconen oordopjes (XS, S, M, L)

AirPods Pro 2 kopen

Heb je inmiddels besloten dat je de AirPods Pro 1 of de AirPods Pro 2 wilt kopen? Tof! Check dan even onze AirPods Pro 1-prijsvergelijker en AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden.

