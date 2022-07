‘AirPods Pro krijgen speciale sensors voor verbeterde bediening’

Dat er binnenkort de AirPods Pro 2 uitkomen, is zo goed als zeker. Volgens een recent opgedoken patent wordt de bediening van de AirPods Pro door speciale sensors veel beter. En dit is waarom.

Recent lekte er veel informatie uit over de nieuwe AirPods Pro 2, die Apple volgens de geruchten tegen het eind van het jaar gaat uitbrengen. Onder de tot nu toe gelekte functies is echter geen enkele die de techniek uit een nieuw patent van Apple beschrijft. Er is sprake van ultrasone sensors, die de bediening van de AirPods moeten verbeteren.

Verbeterde bediening met natte vingers of handschoenen

De huidige, capacitieve aanraaksensors van de AirPods werken niet goed als je vingers nat zijn of als je handschoenen aan hebt. Sensors die werken op basis van ultrasoon geluid moeten dit wel mogelijk maken, aldus Apple in een nieuw patent. Een ander voordeel is dat deze techniek ook voor een betere herkenning van aanrakingen onder ‘normale’ omstandigheden zorgt.

Maar ultrasone sensors van het moment hebben ook grote nadelen, zoals onbedoelde invoer door geluidsgolven in je omgeving. Apple wil dit met speciale trucjes tegengaan, zodat echt alleen het tikken met je vingers wordt herkend. Ook is er een sensor die de uitgeoefende druk op de AirPods meet, zodat alleen ‘echte’ aanrakingen worden geregistreerd. Het systeem zou sowieso gebruikt kunnen worden in een toekomstige generatie van de AirPods Pro, maar ook op de AirPods Max.

Sensors zijn een praktische toevoeging voor de AirPods Pro

AirPods worden veel buiten en tijdens het sporten gebruikt, en daardoor zijn de ultrasone sensors dus zeker een praktische toevoeging. Denk bijvoorbeeld aan zweterige handen tijdens een uitgebreide hardloopronde, of koude winters waar je niet zonder handschonen buiten wilt lopen.

Helaas is het nog niet 100 procent zeker dat deze sensors naar de volgende AirPods komen. Hoewel het bestaan van een patent vaak wijst op nieuwe functies en producten bij Apple – het is geen garantie dat de beschreven concepten ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden. Hoe dan ook bieden de patenten een interessante blik achter de schermen en geven wel een hint van wat we in de toekomst kunnen verwachten. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.