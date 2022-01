Deze speciale editie van de AirPods Pro wil je hebben (maar dat wordt lastig)

Apple heeft onlangs een speciale editie van de AirPods Pro uitgebracht voor het Chinees Nieuwjaar. Je herkent deze speciale versie aan de kleine tijger die pronkt op de oplaadcase.

Speciale editie AirPods Pro: jaar van de Tijger

Om het Chinees Nieuwjaar te vieren brengt Apple een speciale editie van de AirPods Pro uit. Deze versie herken je aan de (schattige) tijger op de MagSafe-oplaadcase. Naast de speciale verpakking zijn de AirPods Pro verder gelijk aan de standaard Pro-oordopjes die je bij Apple kunt kopen.

Het Chinees Nieuwjaar begint op 1 februari 2022 en elk jaar staat in het teken van een dier. Dit jaar is het de beurt aan de tijger. De tijger is het derde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem.

Voor deze speciale AirPods Pro betaal je 1.999 Hongkongse dollar en ze zijn alleen officieel beschikbaar in verschillende Aziatische landen, waaronder China, Hong Kong en Taiwan.

Apple bracht al eerder een speciale versie van de AirPods Pro uit. Dit was vorig jaar toen het Chinees Nieuwjaar het jaar van de Os inluidde. Deze versie had toen een speciale emoji van een os op de oplaadcase.

Emoji graveren: je eigen speciale editie van de AirPods Pro

Het is al langer mogelijk om bij Apple een combinatie van emoji, tekst en cijfers in je AirPods te laten graveren. Je kunt op deze manier je eigen speciale editie van de AirPods Pro maken. Maar de tijger-emoji van deze speciale editie AirPods Pro zit daar jammer genoeg niet tussen.

Even kort: de AirPods Pro

De AirPods Pro zijn een high-end alternatief voor de AirPods. Een van de belangrijkste eigenschappen van de AirPods Pro is de actieve ruisonderdrukking, oftewel noise cancelling. Zodra je deze stand aanzet wordt omgevingsgeluid weggefiltert, zodat jij je helemaal kunt verliezen in de muziek.

Verder hebben de AirPods Pro ook een Transparantie-modus. Wanneer je deze aanzet kun je naar muziek blijven luisteren, maar ook achtergrondgeluid horen. Dit is bijvoorbeeld handig (en veilig) wanneer je de AirPods Pro in het verkeer gebruikt.

