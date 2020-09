Apple heeft een nieuwe firmware-update voor de AirPods en AirPods Pro uitgebracht. Deze software wordt automatisch geïnstalleerd en introduceert onder meer Ruimtelijke audio voor de AirPods Pro, oftewel surround sound.

Update introduceert Ruimtelijke audio voor AirPods Pro

Ruimtelijke audio, of Spatial audio in het Engels, zorgt ervoor dat je AirPods Pro met surround sound overweg kunnen. De oordopjes bieden na het uitvoeren van de firmware-update ondersteuning voor 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-geluid.

Surround sound zorgt ervoor dat het geluid om je heen lijkt te bewegen. Tijdens het kijken van een film komt de audio bijvoorbeeld van voor, achter en zelfs van boven.

Nadat je AirPods Pro naar firmwareversie 3A283 geüpdatet zijn kun je met Ruimtelijke audio overweg. Jammer genoeg is de functie niet beschikbaar voor ‘gewone’ AirPods.

De AirPods-update wordt automatisch geïnstalleerd zodra je oordopjes met je iPhone/iPad verbonden zijn én voldoende opgeladen zijn. Wil je snel checken op welke firmware jouw Apple-oordopjes draaien? Volg dan onderstaande aanwijzingen:

Zorg dat je AirPods gekoppeld zijn met je iPhone of iPad; Open de Instellingen-app op je iPhone/iPad en tik op ‘Algemeen’; Ga naar ‘Info’ en kies ‘AirPods’; Kijk naar het nummer naast ‘Firmware’. Daar moet nu 3A283 staan.

Extraatje voor iOS 14-testers

Draai je momenteel de bèta van iOS 14 op je iPhone? Dan introduceert de nieuwe AirPods Pro-firmware nog een ander handig trucje: de slimme koppelfunctie. Zijn je oordopjes verbonden met je iPhone, maar pak je je MacBook erbij? Dan wisselen de AirPods Pro automatisch van apparaat zodra er geluid uit je MacBook komt.

Over iOS 14 gesproken, dé iPhone software-update van 2020 introduceert nog meer toffe functies voor AirPods-dragers. Denk bijvoorbeeld aan geoptimaliseerd opladen waardoor de accu van je oordopjes langer meegaat. Bovendien krijg je vanaf iOS 14 een seintje zodra de AirPods-batterij bijna leeg is zodat je weet dat je écht even moet bijladen.

