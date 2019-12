De AirPods Pro heeft de laagste reactietijd van alle draadloze oordopjes, blijkt uit een steekproef. Dit zorgt ervoor dat de muziek bijna direct begint met afspelen zodra jij op de knop drukt.



AirPods Pro reactietijd is te verwaarlozen

App-ontwikkelaar Stephen Coyle heeft de reactietijden van meerdere bluetooth-oordopjes getest, waaronder alle generaties AirPods. Hierbij geldt hoe lager de reactietijd, hoe beter. De in 2019 uitgebrachte AirPods Pro komt als winnaar uit de bus.

De opzet van de steekproef is simpel. Coyle mat simpelweg hoe lang het duurde voordat er muziek begon af te spelen nadat hij op de play-knop drukte. Naast audio heeft Coyle ook verstand van marketing, want hij gebruikte voor deze test zijn zelf ontwikkelde app Tapt 2, waarmee je liedjes kunt naspelen.

Met een reactietijd van 144 milliseconden (ms) wist de AirPods Pro de hoofdprijs in de wacht te slepen. Op de tweede plaats eindigde de AirPods 2, die er 178ms voor nodig had om geluid te produceren. Hekkensluiter is de eerste generatie AirPods, waarbij het 274ms duurde voordat de audio begon af te spelen.



Over de AirPods Pro

Coyle maakte tijdens het testen gebruik van zijn eigen iPad Pro uit 2018 met iOS 13 . Uiteraard is het geen wetenschappelijk onderzoek, en kun je er daardoor geen grote conclusies aan op hangen, maar het is interessant om te zien dat bluetooth-oordopjes steeds minder last van vertragingen hebben. In zijn conclusie is Coyle dan ook kort: ‘De reactietijd van de AirPods Pro is zo kort, dat je van een naadloze audio-ervaring kunt spreken’.

De AirPods Pro zijn de beste draadloze oordopjes die Apple ooit heeft gemaakt. De oordopjes hebben onder meer een vernieuwd design, actieve ruisonderdrukking en een lange accuduur. Check onze AirPods Pro-tips om alles uit de headset te halen. Twijfel je nog over de aanschaf? Lees (of kijk) dan eerst even onze AirPods Pro review.