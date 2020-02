Volgens een nieuw gerucht zou Apple aan een alternatieve versie van de AirPods Pro werken. Hoe moet deze zich gaan onderscheiden van de andere twee AirPods?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro Lite duiken op

Digitimes zegt met meerdere bronnen gesproken te hebben die een kijkje hebben genomen in de Taiwanese fabrieken waar Apple-producten geproduceerd worden. De bronnen stellen dat deze fabrieken worden klaargestoomd voor de volgende generatie van de Apple Watch, iPad en iMac, stuk voor stuk producten die we rond september dit jaar kunnen verwachten.

Opvallend genoeg zou er ook gewerkt worden aan de ‘AirPods Pro Lite’, al is er op de naam na nog maar weinig bekend over deze nieuwe draadloze oordopjes. Toch kunnen we afgaand op de naam en de AirPods die nu al in de winkels liggen wel een voorzichtige inschatting maken.

Aangezien Apple de AirPods Pro pas in oktober 2019 heeft uitgebracht en de tweede generatie AirPods in maart vorig jaar verscheen, is er niet direct een logische plaats voor een derde model om naast deze twee te bestaan. Dat zou consumenten alleen maar verwarren en het duidelijke verschil tussen de reguliere AirPods en AirPods Pro om zeep helpen.

Derde generatie AirPods?

Het zou dus kunnen dat de bronnen van Digitimes het hier hebben over de derde generatie AirPods, die de reguliere AirPods van 2019 opvolgen. Omdat de naam ‘Pro’ terugkomt zou dat kunnen betekenen dat deze AirPods ook ruisonderdrukking krijgen, waardoor de reguliere AirPods dichter naar de Pro-versie toe zouden groeien. Een andere optie is dat het hier simpelweg om een werktitel gaat.

Vooralsnog is het te vroeg om hier concrete uitspraken over te doen. De komende tijd houden we de Apple-geruchtenmolen extra goed in de gaten, want als Apple stiekem aan nieuwe AirPods werkt zal het niet lang duren tot het volgende gerucht erover uitlekt.

Meer weten over de AirPods Pro? Check dan ook de volledige AirPods Pro review!