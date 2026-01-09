Volgende AirPods Pro worden nóg duurder: dit is de verwachte prijs

Slecht nieuws als je aan het wachten bent op nieuwe AirPods Pro, want die worden volgens geruchten nóg duurder. Zoveel ga je betalen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe AirPods Pro 3

Er komt een nieuwe versie van de AirPods Pro 3 aan! Apple bracht de derde generatie van de AirPods Pro uit in september 2025 en voorzag de oortjes van een aantal geavanceerde functies. De opvallendste verbetering is de hartslagsensor, die je hartslag registreert als je de AirPods Pro 3 draagt tijdens het sporten. Daarnaast heeft Apple de ruisonderdrukking en geluidskwaliteit verbeterd bij de nieuwe generatie van de AirPods Pro 3.

Inmiddels is duidelijk dat we nog niet alle functies van de AirPods Pro 3 hebben gezien. Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van de oortjes, die wordt voorzien van infraroodcamera’s. Deze camera’s zijn bedoeld om handgebaren en de omgeving te registreren. Klinkt dat goed? Dan hebben we slecht nieuws, want de volgende uitvoering van de AirPods Pro 3 wordt door deze verbetering veel duurder.

AirPods Pro nóg duurder

De AirPods Pro 3 zijn op dit moment al Apple’s duurste oortjes. Je haalt de AirPods Pro 3 bij Apple voor 249 euro, bij andere aanbieders betaal je € 238,95. Dat is een groot verschil met de reguliere AirPods, want je krijgt de AirPods 4 al voor € 126,95. Bij de geavanceerde versie van de AirPods Pro 3 wordt dit verschil nog groter, want de verwachte prijs is maar liefst 299 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Helemaal verrassend is de prijsverhoging niet, omdat Apple de AirPods Pro 2 voor dezelfde prijs op de markt bracht. Bij de AirPods Pro 3 voerde het bedrijf een verrassende prijsverlaging door van vijftig euro. Die prijsverlaging hangt vermoedelijk samen met de duurdere versie van de AirPods Pro 3, die later dit jaar volgt en wordt voorzien van infraroodcamera’s. Je kunt straks dus kiezen uit twee uitvoeringen van de derde generatie AirPods Pro.

Release van de nieuwe AirPods

Het is niet voor het eerst dat Apple twee versies van één generatie AirPods uitbrengt. De AirPods 4 zijn al beschikbaar in een uitvoering met en zonder ruisonderdrukking. Het prijsverschil tussen deze versies is eveneens vijftig euro. Voor de AirPods 4 zonder ruisonderdrukking betaal je 149 euro, de geavanceerde uitvoering kost 199 euro. De kans is daarom groot dat Apple bij de AirPods Pro 3 een soortgelijke prijsverhouding hanteert.

Wanneer de duurdere versie van de AirPods Pro 3 verschijnt is nog niet duidelijk. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe uitvoering in ieder geval dit jaar uitbrengt. De AirPods Pro 3 verschenen in september 2025, dus mogelijk volgt de volgende versie in september 2026. Wil je niet zo lang wachten en vind je de AirPods Pro 3 al duur genoeg? Kijk dan voor de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je niet teveel betaalt voor jouw volgende oortjes: