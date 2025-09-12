Apple heeft onlangs de AirPods Pro 3 aangekondigd en de oortjes hebben toffe verbeteringen. Maar niet alles is beter bij de nieuwe oordopjes.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: dit zijn de verbeteringen (en dit is er minder)

De AirPods Pro 3 volgen de populaire AirPods Pro 2 op. En op het eerste gezicht lijken beide modellen best veel op elkaar. Maar toch heeft Apple het design onder handen genomen. Ook zijn er onder de motorkap een paar interessante verbeteringen te vinden. Toch zijn niet alle functies exclusief voor de Pro 3, en in sommige gevallen zijn de AirPods Pro 2 toch iets beter.

Verbeterde audio (en ruisonderdrukking)

De AirPods Pro 3 hebben een verbeterde vorm wat voor een diepere bas en beter geluid moet zorgen. Volgens Apple sluiten de oortjes je gehoorgang ook beter af wat beter is voor de ruisonderdrukking.

Verder dempen de nieuwe microfoons het ongewenst geluid nog wat beter. Volgens Apple kunnen de AirPods Pro 3 twee keer meer ongewenst geluid dempen dan de AirPods Pro 2.

Batterijduur: meer én minder

Apple heeft de batterijduur van de nieuwe oortjes ook flink verbeterd. Je kunt nu zo’n acht uur naar muziek luisteren wanneer de oordopjes zijn opgeladen. Bij de AirPods Pro 2 was dit nog zes uur.

Maar niet alles is beter geworden. Apple heeft bij het oplaaddoosje wat wijzigingen doorgevoerd. Je hebt nu tot 24 uur luistertijd met het doosje, maar bij de AirPods Pro 2 had je nog 30 uur luistertijd. Je raakt dus wel wat luistertijd kwijt met de nieuwe oordopjes.

Hartslagmeter en Live vertalingen

De AirPods Pro 3 hebben ook een hartslagsensor gekregen. Je hoeft dus niet meer een Apple Watch te dragen om je hartslag te meten. Verder is ook Live Vertaling-functie nieuw, die je activeert door in de steeltjes van beide oordopjes te knijpen. Daarmee worden gesprekken in een vreemde taal via de oortjes omgezet naar een andere taal.

Toch is deze functie niet exclusief voor de AirPods Pro 3. De vertalenfunctie komt ook naar de AirPods Pro 2 en zelfs naar AirPods 4 met noise-cancelling. Jammer genoeg zal deze functie niet meten beschikbaar zijn in Nederland (en België).

Design en vorm

Qua uiterlijk lijken de AirPods Pro 3 veel op de Pro 2, maar er zijn subtiele verschillen. Ze zijn iets kleiner en ze moeten volgens Apple beter in je oor passen. De bijbehorende siliconen oordopjes worden in vijf maten meegeleverd, inclusief een XXS-optie (bij de AirPods Pro 2 kreeg je er vier). De oordopjes zijn ook beter geworden en houden volgens Apple beter achtergrondgeluiden tegen.

Betere bescherming tegen stof en water

De AirPods Pro 3 een betere water- en stofbescherming (IP 57). De AirPods Pro 2 moeten het nog met een IPX4-rating doen. Ook werd er meer gerecycled materiaal gebruikt bij het fabricageproces van de Pro 3.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs: goedkoper dan de AirPods Pro 2

De AirPods Pro 3 hebben een adviesprijs van € 249. De AirPods Pro 2 waren oorspronkelijk 279 euro. Ze zijn dus iets goedkoper dan de vorige Pro-oordopjes.

Maar de AirPods Pro 2 zijn inmiddels ook al wat goedkoper te vinden (€ 214,95). Apple heeft de AirPods Pro 2 inmiddels van de website gehaald, dus de voorraad zal langzaam minder worden.

AirPods Pro 3 kopen

Ben je van plan om de nieuwe oortjes te halen? Je kunt de derde generatie van de AirPods Pro nu bestellen, want de pre-order was al meteen begonnen na de aankondiging op dinsdag 9 september.

De laagste prijs van de AirPods Pro 3 is op dit moment € 248,95. Als je de oortjes nu bestelt, heb je ze vrijdag 19 september 2025 als eerst in huis. Bekijk hier waar je de AirPods Pro 3 in de voorverkoop kunt halen: