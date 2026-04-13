AirPods Pro 3 hebben 5 grote voordelen (die het waard maken over te stappen)

Maurice Snijders
13 april 2026, 10:01
3 min leestijd
Twijfel je nog of je moet overstappen naar de AirPods Pro 3, lees dan eens deze 5 belangrijke voordelen die de AirPods met zich meebrengen.

AirPods Pro 3 hebben 5 grote voordelen

Toen de AirPods Pro 3 voor het eerst op de markt kwamen, leek het niet zo belangrijk om te upgraden vanaf de AirPods Pro 2. Die zijn immers nog steeds uitstekend. Bovendien zou een van de belangrijkste functies van de AirPods Pro 3, Live vertaling, ook beschikbaar komen voor de AirPods Pro 2. Inmiddels is duidelijk dat er toch vijf grote voordelen zijn die overstappen al snel de moeite waard maken. We zetten ze voor je op een rij.

1. Pasvorm

Een van de belangrijkste voordelen van de AirPods Pro 3 is de pasvorm. De oordopjes zitten prettiger in je oren. Ze voelen ook een stuk lichter, waardoor je er niet echt bij stilstaat dat je ze draagt. Vergeleken met de AirPods Pro 2 kun je de nieuwe oordopjes dus veel gemakkelijker lange tijd dragen. Volgens Apple zijn het de best passende en meest stabiele AirPods ooit. Het ontwerp is gebaseerd op 100.000 uur gebruikersonderzoek en 300 miljoen ervaringen over de pasvorm in het oor.

2. Transparantiemodus

Apple zegt er niets over, maar in de praktijk bieden de AirPods Pro 3 een helderdere transparantiemodus dan de AirPods Pro 2. Dit is mogelijk gedaan om te compenseren dat de AirPods Pro 3 je oren beter afsluiten dankzij de oordopjes met schuimvulling. Hierdoor is het nu gemakkelijker om met iemand te praten terwijl je je AirPods draagt.

3. Geluidskwaliteit

Als je tevreden bent over het geluid van je AirPods Pro 2, ben je dat waarschijnlijk ook over het geluid van de AirPods Pro 3. De geluidskwaliteit van de twee versies is namelijk vergelijkbaar. Ben je op zoek naar een betere geluidskwaliteit, dan is dit mogelijk een beetje een teleurstelling, maar het is natuurlijk top als je al dol bent op het geluid van je AirPods Pro 2.

4. Batterijduur

De batterij van de AirPods Pro 3 gaat langer mee dan die van de AirPods Pro 2. Apple belooft tot 10 uur luistertijd met de oordopjes in de transparantiemodus, tegenover 6 uur bij de AirPods Pro 2. Dat is een groot verschil en een groot voordeel als je graag een lange batterijduur hebt.

Toch is er ook een nadeel: de oplaadcase heeft een aanzienlijk kleinere batterijcapaciteit. De AirPods Pro 3 gaan in totaal 24 uur mee in combinatie met de oplaadcase, tegenover 30 uur bij de AirPods Pro 2. Je krijgt daardoor wel wat eerder een melding dat je je AirPods moet opladen dan bij de AirPods Pro 2. Toch gebeurt het in de praktijk niet vaak dat je AirPods Pro 3 helemaal leeg raken.

5. Prijs

Apple heeft de nieuwste versie van de AirPods Pro goedkoper gemaakt dan de vorige versie. De adviesprijs van de AirPods pro 2 bedroeg bij release 299 euro, bij de AirPods Pro 3 was dat 249 euro. Dat is dus sowieso al 50 euro goedkoper. Inmiddels koop je de AirPods Pro 3 al voor € 209,95.

Bekijk ook

Volgende AirPods Pro worden nóg duurder: dit is de verwachte prijs

Volgende AirPods Pro worden nóg duurder: dit is de verwachte prijs

9 januari 2026

AirPods Pro 3 krijgen een nieuwe versie – en dat betekent slecht nieuws

AirPods Pro 3 krijgen een nieuwe versie – en dat betekent slecht nieuws

6 januari 2026

Nieuwe AirPods-functie lost een irritant probleem op (mits je ‘m inschakelt)

Nieuwe AirPods-functie lost een irritant probleem op (mits je ‘m inschakelt)

9 december 2025

Apple werkt aan duurdere versie van de AirPods Pro 3

Apple werkt aan duurdere versie van de AirPods Pro 3

11 november 2025

Apple AirPods Pro 3
