AirPods Pro 3 prijzen: zo weinig betaal je voor Apple’s beste oortjes

Apple heeft de AirPods Pro 3 niet alleen voorzien van veel meer functies, maar ze ook goedkoper gemaakt. Dit zijn de lagere prijzen van de AirPods Pro 3!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3 prijzen

De derde generatie van de AirPods Pro is aangekondigd! Apple heeft de AirPods Pro 3 gepresenteerd tijdens het iPhone 17-event op dinsdag 9 september 2025. De oortjes zijn voorzien van veel meer functies én een verbeterde pasvorm. Dat is gelukkig niet terug te zien in de prijs, want Apple heeft de beste AirPods van dit moment juist goedkoper gemaakt. Je haalt de AirPods Pro 3 bij Apple voor 249 euro, bij andere aanbieders krijg je ze voor € 248,95.

Het is opvallend dat Apple deze beginprijs hanteert bij de derde generatie van de AirPods Pro. De AirPods Pro 2 werden in 2023 voor 279 euro op de markt gebracht, dat 30 euro duurder is dan de AirPods Pro 3. Apple heeft de prijzen van de AirPods Pro 3 dus verlaagd in vergelijking met de startprijs van de AirPods Pro 2. Dat is goed nieuws, want voor deze lagere prijs krijg je véél meer functies terug.

Veel nieuwe functies

Apple voert grote veranderingen door bij de derde generatie van de AirPods Pro. De siliconen opzetstukjes van de oortjes zijn aangepast en verbeterd, om voor een betere pasvorm te zorgen. Zo krijg je bij de nieuwe AirPods maar liefst vijf verschillende maten van de opzetstukjes, bij de AirPods Pro (2) zijn dat er nog drie. Op die manier weet je zeker dat er een passende maat tussen zit, zodat de oortjes prettig zijn om langere tijd te drage én geschikt zijn voor iedereen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De verbeterde pasvorm is niet de enige verbetering van de nieuwe opzetstukjes, want ze zorgen ook voor betere ruisonderdrukking. Volgens Apple werkt actieve ruisonderdrukking tot twee keer beter bij de AirPods Pro 3 in vergelijking met de AirPods Pro 2. Andere nieuwe functies zijn een langere accuduur en Live vertalen. Met laatstgenoemde wordt gesproken tekst op het moment zelf vertaald door de geavanceerde oortjes.

AirPods Pro 3 bestellen

Bij de AirPods Pro 3 introduceert Apple een hartslagmeter, waarmee dit Apple’s eerste oortjes met deze feature zijn. Met nieuwe sensoren registreren de AirPods Pro 3 je hartslag tijdens het uitvoeren van work-outs. Je ziet deze gegevens vervolgens terug op je iPhone in de Gezondheid-app, zodat je precies weet wat je hartslag was tijdens je training. Je hebt voortaan dus geen Apple Watch meer nodig om je hartslag bij te houden.

Ben je enthousiast over de AirPods Pro 3 en ben je van plan om de nieuwe oortjes te halen? Je kunt de derde generatie van de AirPods Pro nu bestellen, want de pre-order is direct na de aankondiging op dinsdag 9 september begonnen. De laagste prijs van de AirPods Pro 3 is op dit moment € 248,95. Als je de oortjes nu bestelt, heb je ze vrijdag 19 september 2025 als eerst in huis. Bekijk hier waar je de AirPods Pro 3 in de voorverkoop kunt halen: