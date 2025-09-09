AirPods Pro 3 onthuld: nieuwe pasvorm en véél goedkoper

De nieuwe generatie van de AirPods Pro is onthuld! Bij de AirPods Pro 3 zien we een nieuwe pasvorm én veel nieuwe functies. Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3

Apple heeft de nieuwe generatie van de AirPods Pro gepresenteerd! Bij het iPhone 17-event worden niet alleen de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025 aangekondigd, ook de AirPods Pro 3 zijn onthuld. In 2022 verscheen de tweede generatie van de AirPods Pro, waardoor het hoog tijd was voor een verbeterde versie van Apple’s beste oortjes. Die versie is er nu, want de AirPods Pro 3 beschikken over veel nieuwe functies.

Eén van de belangrijkste verbeteringen bij de AirPods Pro 3 is Live vertalen. Met deze functie vertalen de geavanceerde gesproken tekst op het moment zelf naar een andere taal. Spreek je met iemand in een andere taal? Dan hoor je de vertaling automatisch via de AirPods Pro, mits je Live vertalen hebt ingeschakeld op je iPhone. De iPhone biedt bovendien de mogelijkheid om de vertaalde tekst live op het scherm te weergeven. Dat is niet alles, want Apple’s beste oortjes hebben een vernieuwd design.

Vernieuwd design

Apple heeft het ontwerp van de AirPods Pro 3 subtiel aangepast. De oordopjes hebben een andere vorm, zodat ze geschikt zijn voor vrijwel alle personen. Het was een bekend probleem bij de AirPods Pro dat de siliconen opzetstukjes niet bij iedereen prettig pasten. Dat probleem moet bij de derde generatie AirPods Pro zijn opgelost, door de aangepaste pasvorm. Je krijgt standaard vijf maten opzetstukjes, bij de AirPods Pro 2 zijn dat er nog drie.

Dit is niet het enige voordeel van de vernieuwde opzetstukjes, want ze zorgen ook voor betere ruisonderdrukking. Volgens Apple is de ruisbeheersing bij de derde generatie AirPods Pro twee keer zo goed in vergelijking met de AirPods Pro 2. Dat is een groot verschil, waardoor de nieuwe AirPods Pro veel minder moeite hebben met achtergrondgeluid. De oortjes zijn beter in staat om storende achtergrondgeluiden tegen te houden, zodat je geen last hebt van omgevingslawaai. Daarnaast hebben de AirPods een transparante en adaptieve luistermodus, net als de AirPods Pro 2.

Luister je in transparante modus? Dan gaan de AirPods tot tien uur mee na één keer opladen. Dat is een groot verschil met de tweede generatie van de AirPods Pro, want die gaan tot zes uur mee na één keer laden. Je doet met de accu van de AirPods Pro 3 dus 67 procent langer dan met de batterij van de AirPods Pro 2.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gezondheidsfuncties

Apple heeft bij de AirPods Pro 3 niet alleen op de verbeterde geluidskwaliteit gefocust, maar heeft de oortjes ook van een nieuwe gezondheidsfunctie voorzien. De AirPods hebben dit jaar voor het eerst een hartslagmeter. Met nieuwe sensoren registreren de oortjes je hartslag, die je vervolgens terugziet in de Gezondheid-app op je iPhone.

De hartslagmeter werkt enkel tijdens work-outs, zodat je precies ziet wat je hartslag is tijdens het sporten. Heb je een training voltooid? In dat geval zie je alle gegevens van de hartslagmetingen terug op je iPhone. Je hebt met de AirPods Pro dus geen Apple Watch meer nodig om je hartslag te meten.

Release van de AirPods Pro 3

Bij de AirPods Pro 3 zien we voor het eerst in jaren aangepaste opzetstukjes én nieuwe gezondheidsfuncties. Ben je enthousiast over de nieuwe generatie van de AirPods Pro en ben je op zoek naar nieuwe oortjes? In dat geval hebben we goed nieuws, want je kunt de AirPods Pro 3 nu bestellen. De voorverkoop van de oortjes is al van start gegaan, op vrijdag 19 september 2025 liggen ze in alle winkels.

Wil jij de AirPods Pro 3 als eerste in huis hebben en lange levertijden voorkomen? In dat geval is het aan te raden om Apple’s beste oortjes in de pre-order te bestellen. Je haalt de derde generatie van de AirPods Pro voor 249 euro in huis. Dat is veel goedkoper dan de AirPods Pro 2, die een startprijs van 279 euro hadden. Ben je benieuwd waar je ze kunt bestellen? Bij deze webwinkels is de voorverkoop van de AirPods Pro 3 begonnen: