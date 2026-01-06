AirPods Pro 3 krijgen een nieuwe versie – en dat betekent slecht nieuws

iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Yannick Chalkiopoulos
6 januari 2026, 8:48
2 min leestijd
De AirPods Pro 3 zijn pas vier maanden geleden uitgebracht, maar Apple werkt nu al aan een nieuwe versie. Dit gaat er veranderen!

AirPods Pro 3 vernieuwd

Heb jij de AirPods Pro 3 in december cadeau gekregen? Of heb je ze zelf al eerder aangeschaft? In dat geval hebben we slecht nieuws, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe versie van de AirPods Pro 3. De derde generatie van de AirPods Pro werd in september 2024 aangekondigd en is voorzien van een reeks nieuwe functies. Zo zijn dit de eerste AirPods met een hartslagmeter, die je hartslag registreert tijdens het sporten.

Apple heeft daarnaast de geluidskwaliteit en de ruisonderdrukking verbeterd bij de nieuwe generatie van de AirPods Pro. Volgens geruchten hebben we nog niet alle functies van de AirPods Pro 3 gezien, omdat Apple werkt aan nóg een uitvoering van de oortjes. De nieuwe versie van de AirPods Pro 3 wordt naar verluidt uitgebreid met meerdere camera’s. Met deze langverwachte upgrade krijgen de AirPods Pro er veel meer mogelijkheden bij.

verbeterde AirPods

AirPods krijgen camera’s

De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan AirPods met camera’s. Dit zijn geen camera’s om foto’s of video’s mee te maken, in plaats daarvan kiest Apple voor infraroodcamera’s. Deze zijn volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman bedoeld om met behulp van kunstmatige intelligentie informatie over de buitenwereld te geven. Zo leggen de camera’s je omgeving vast en helpt Apple Intelligence met het geven van informatie.

Visual Intelligence werkt nu al op een soortgelijke manier, waarbij je met de camera van je iPhone informatie over bepaalde objecten kunt opvragen. Dit is niet het enige voordeel van de camera’s bij de AirPods Pro 3, want Apple werkt volgens recente geruchten ook aan ondersteuning voor handgebaren. Je hebt bij de nieuwe versie van de AirPods Pro 3 vermoedelijk geen knoppen meer nodig, omdat de camera’s handgebaren registreren om de oortjes te bedienen.

iOS 26.2 bèta 2

Twee versies van de AirPods Pro 3

De nieuwe versie van de AirPods Pro 3 krijgen veel meer functies met de infraroodcamera’s. Bedienen gaat veel eenvoudiger en Apple Intelligence komt voor het eerst naar de oortjes. Het is de verwachting dat de AirPods Pro 3 met camera’s worden uitgebracht naast de huidige uitvoering van de oortjes. Zo kun je bij de AirPods 4 op dit moment ook kiezen tussen een versie met en zonder ruisonderdrukking.

Bij de AirPods Pro 3 zien we binnenkort dus ook twee opties, waarbij je zonder twijfel meer gaat betalen voor de uitvoering met camera’s. Dat is vooral slecht nieuws voor alle gebruikers die de AirPods Pro 3 al hebben, omdat die oortjes sneller dan verwacht achterhaald zijn. Apple heeft de AirPods Pro 3 voor 249 euro op de markt gebracht, inmiddels betaal je € 238,95 voor de oortjes. De prijs van de AirPods met camera’s is nog onbekend, hetzelfde geldt voor de release van de geavanceerde oortjes.

Apple AirPods Pro 3

