Deze toffe nieuwe functie komt naar de AirPods Pro 3

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
25 augustus 2025, 9:12
2 min leestijd
Apple kondigt binnenkort de AirPods Pro 3 aan (als het goed is) en de oordopjes krijgen een toffe, nieuwe functie. Dit moet je weten.

De AirPods Pro 2 kwamen in september 2022 uit. En een jaar later verscheen er een variant met een usb-c-poort. Dit jaar lijkt het erop dat we een nieuwe versie van de oordopjes gaan krijgen. Dit kun je verwachten van de AirPods Pro 3.

AirPods Pro 2 update

Volgens geruchten krijgen de AirPods Pro 3 een hartslagmeter. Apple introduceerde eerder dit jaar deze hartslagmeting al bij de Powerbeats Pro 2. Kleine sensoren meten dan je hartslag via de bloedstroom. Deze gegevens worden vervolgens gesynchroniseerd met de Gezondheid-app op de iPhone.

Deze technologie is afkomstig van de hartslagsensoren die ook op de Apple Watch zitten. Leuk om te weten: als je zowel een Apple Watch als de Powerbeats Pro 2 draagt, gebruiken de apps standaard de gegevens van de Apple Watch. Waarschijnlijk zal dit ook voor de nieuwe functie van de AirPods Pro 3 gaan gelden.

airpods pro 2

Meer nieuwe features voor de AirPods Pro 3

Naast een hartslagmeting worden er nog meer functies verwacht bij de AirPods Pro 3:

  • Betere geluidskwaliteit. Apple werkt aan een upgrade van de H-chip in de AirPods, wat ook zeker de geluidskwaliteit ten goede gaat komen;
  • Verbeterde actieve ruisonderdrukking (ANC). De H3-chip zorgt voor een nog snellere verwerking, en dat resulteert in een verbeterde actieve ruisonderdrukking en betere adaptieve audio.
  • Vernieuwd ontwerp. Volgens geruchten werkt Apple aan een paar veranderingen bij de AirPods Pro 3. Zo krijgen de oortjes een nieuw ontwerp, met een korter steeltje en een compactere oplaadcase.

Een andere interessante nieuwe functie die gaat komen op de AirPods Pro 3 is automatisch vertalen. De automatische vertaalfunctie is een functie die Apple aan alle AirPods-modellen gaat toevoegen. De voorwaarde is wel dat ze zijn verbonden met een iPhone die Apple Intelligence ondersteunt en waarop iOS 26 draait.

De AirPods Pro 3 worden tijdens het iPhone-event in september gepresenteerd.

Bron afbeelding: Apple
Geruchten Apple audio en tv Apple AirPods Pro 3

