Deze 5 functies komen naar de AirPods Pro 3 (en dit is wanneer)

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de AirPods, waarbij grote veranderingen worden verwacht. Deze functies komen naar de AirPods Pro 3!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3 komen eraan

Apple bracht dit jaar een vernieuwde versie van de AirPods Pro 2 uit, maar dat betekende helaas niet dat de oortjes nieuwe functies kregen. In plaats daarvan werd het oplaaddoosje aangepast, die is nu namelijk op te laden via een usb-c-poort. Voor echte veranderingen moeten we wachten op de derde generatie van de AirPods Pro. Deze functies komen mogelijk naar de AirPods Pro 3!

1. Nieuw design

Het is de verwachting dat Apple de AirPods Pro 3 een compleet nieuw design geeft. Eerder gaf de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman al aan dat Apple aan een nieuw ontwerp voor de oortjes werkt. Dat wordt ook wel tijd, want de oortjes zijn vrijwel onveranderd sinds de eerste generatie van de AirPods Pro.

Het is nog niet duidelijk wat de veranderingen precies gaan zijn bij de AirPods Pro 3, maar het is goed mogelijk dat het steeltje van de oortjes iets korter wordt. Dat gerucht gaat nu al over de AirPods 4, dus de kans is groot dat Apple soortgelijke veranderingen doorvoert bij de AirPods Pro. Ook het oplaaddoosje zou een update krijgen.

2. Verbeterde audiokwaliteit

Een belangrijke verbetering bij de AirPods Pro 3 is naar verluidt de geluidskwaliteit. De oortjes krijgen vermoedelijk een betere versie van de actieve noise cancelling en verbeterde audiokwaliteit. Bij de derde generatie AirPods Pro wordt irritant omgevingsgeluid nog beter weggefilterd. Dit hangt samen met de release van de Vision Pro, want Apple’s eerste ruimtelijke computer wordt waarschijnlijk vaak samen gedragen met de AirPods Pro.

Het is daarom de verwachting dat Apple nog meer aanpassingen doorvoert bij de AirPods Pro 3, die te maken hebben met de Vision Pro. De AirPods Pro 2 met usb-c ondersteunen in ieder geval al lossless audio. Hierdoor gaat er veel minder kwaliteit verloren bij digitale geluidsbestanden. Deze functie komt ook naar de derde generatie AirPods Pro, met enorm goed geluid als gevolg.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de AirPods Pro 2 vinden we de H2-chip terug, die ervoor zorgt dat actieve ruisonderdrukking, Siri en het verbinden met verschillende Apple-apparaten mogelijk is. De processor is dus erg belangrijk voor de oortjes en krijgt bij de AirPods Pro 3 een update. Daar zien we waarschijnlijk de H3-chip in terug, met een verbeterde versie van ruisonderdrukking en meer nieuwe functies.

4. Functies om je gehoor te testen

Apple werkt aan verschillende gezondheidsfunctie voor de AirPods, waarvan we er mogelijk een aantal terugzien bij de AirPods Pro 3. Zo kun je met een nieuwe functie straks je gehoor testen met de oortjes. De AirPods laten dan verschillende geluidjes en tonen horen, waar jij op moet reageren. Aan de hand van deze test kunnen de oortjes bepalen of je gehoorschade hebt en naar de dokter moet.

Daarnaast werkt Apple volgens Gurman aan een gezondheidsfunctie, waarmee AirPods dienen als een volwaardig gehoorapparaat. De AirPods Pro ondersteunen al toegankelijkheidsfuncties, waarmee gesprekken worden gefilterd in een drukke omgeving. Deze feature wordt bij de AirPods Pro 3 nog beter, maar dat is niet de enige gezondheidsfunctie die we terug zullen zien bij de nieuwe oortjes.

5. Lichaamstemperatuur meten met de AirPods Pro 3

Apple-kenner Ming-Chi Kuo voorspelt namelijk dat de AirPods Pro 3 ook je lichaamstemperatuur kunnen meten. Bij het opmeten van je lichaamstemperatuur zijn metingen vanuit je oor betrouwbaarder dan bij bevoordeeld je pols. Apple heeft al een patent ingediend, waarbij AirPods over een biometrische sensor beschikken om je temperatuur op te meten. Die zien we mogelijk terug bij de AirPods Pro 3.

Dit is wanneer de AirPods verschijnen

De AirPods Pro 3 krijgen dus toffe nieuwe functies én een vernieuwd design. Helaas moeten we nog wel even wachten op de oortjes, want ze verschijnen naar verluidt pas in 2025. De AirPods 4 komen wél volgend jaar, mogelijk samen met de tweede generatie AirPods Max. De geavanceerde AirPods Pro krijgen pas in 2025 een opvolger, vermoedelijk in september dat jaar.

Lees ook: Eindelijk: deze AirPods Pro-feature komt naar de AirPods 4

Het duurt dus nog even voordat de AirPods Pro 3 aangekondigd worden door Apple. Wil je niet zo lang wachten op nieuwe oortjes? Of zijn je huidige AirPods nodig aan vervanging toe? Dan kun je nu het beste de AirPods Pro 2 kopen, die sinds kort verkrijgbaar zijn met een usb-c-poort. Bekijk de beste prijzen van de oortjes in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!