AirPods Pro 3 komen sneller dan verwacht – met deze nieuwe functie

Volgens geruchten werkt Apple niet alleen aan de AirPods 4, ook de AirPods Pro 3 verschijnen binnenkort. Deze nieuwe functie komt naar de AirPods Pro 3!

Apple werkt aan AirPods Pro 3

We hoeven niet lang meer te wachten op nieuwe AirPods, want Apple is naar verluidt van plan om de AirPods 4 over twee weken te presenteren. De oortjes worden aangekondigd op het ‘Glowtime‘-evenement, waarbij ook de iPhone 16 en Apple Watch Series 10 worden onthuld. Er zijn nu nieuwe geruchten opgedoken, die voorspellen dat we ook de AirPods Pro 3 binnenkort zullen zien.

Eerder gaf de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman al aan dat Apple werkt aan nieuwe AirPods Pro. Volgens hem krijgen de oortjes nieuwe gezondheidsfuncties en een verbeterde audiochip. Gurman verwachtte een release van de AirPods Pro 3 in 2025, maar het lijkt erop dat de oortjes mogelijk al eerder komen. Volgens nieuwe geruchten komen de AirPods Pro 3 namelijk nog dit jaar.

AirPods Pro 3 krijgen verbeterde functie

Het is de verwachting dat de AirPods Pro 3 een verbeterde variant van ruisonderdrukking krijgen. Met deze functie worden storende achtergrondgeluiden tegengehouden, zodat je de audio van de oortjes beter hoort. Door ruisonderdrukking heb je minder last van omgevingsgeluid, maar nog lang niet alle vervelende geluiden worden tegengehouden. Bij de AirPods Pro 3 verbetert Apple de functie daarom waarschijnlijk.

De eerste en tweede generatie van de AirPods Pro hebben siliconen opzetstukjes, die we ook terug zullen zien bij de AirPods Pro 3. Volgens geruchten wordt ruisonderdrukking vooral aangepast door vernieuwde software. We zien dus geen aanpassingen in het ontwerp van de oortjes. In plaats daarvan wordt audio beter gefilterd door de AirPods Pro 3, zodat storende geluiden meer worden tegengehouden.

Release sneller dan verwacht

Waar ruisonderdrukking tot nu toe exclusief voor de AirPods Pro is, komt de functie vermoedelijk ook naar de AirPods 4. Die oortjes worden aangekondigd op 9 september, dus het is goed mogelijk dat we dan ook de AirPods Pro 3 zien. Apple presenteert dan niet alleen de eerste reguliere AirPods met ruisonderdrukking, maar toont ook direct de verbeterde versie van de functie bij de AirPods Pro 3.

Het iPhone 16-event begint op 9 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Dan weten we ook zeker welke AirPods worden onthuld en welke functies er precies naar de oortjes komen. Mogelijk verschijnt dan ook de nieuwe generatie van de AirPods Max, die al jaren geen update heeft gehad. Wil je meer weten over het volgende Apple-event? Lees dan hier welke aanwijzingen Apple in de uitnodiging heeft verstopt!