AirPods Pro 2023 op komst – met twee nieuwe functies

De nieuwe generatie AirPods Pro laat naar verluidt niet lang meer op zich wachten. Volgens nieuwe geruchten verschijnen de nieuwe AirPods Pro 2023 dit najaar al mét twee handige nieuwe functies. Wij vertellen je welke dat zijn.

AirPods Pro 2023 verschijnen dit jaar met nieuwe functies

Ben je van plan om nieuwe AirPods te kopen? Dan kun je beter nog even wachten, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe generatie AirPods Pro. Het was al duidelijk dat de AirPods Pro een behoorlijk aantal nieuwe functies krijgen in iOS 17, maar volgens nieuwe geruchten kunnen we zelfs een compleet nieuwe generatie van de oortjes verwachten.

We hoeven niet lang te wachten op de nieuwe generatie AirPods Pro, want de oortjes verschijnen dit najaar al. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman is Apple namelijk van plan om de derde generatie AirPods Pro samen met de iPhone 15 te lanceren. Inmiddels weten we al meer over de nieuwe functies van de oortjes. Wij vertellen je de belangrijkste veranderingen.

AirPods Pro 3: dit verandert er

Door een nieuwe wet van de Europese Unie wordt Apple gedwongen om over te stappen van de Lightning-kabel naar de usb-c-aansluiting. Deze nieuwe regelgeving geldt voor alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024. De gevolgen van deze wetgeving zien we dit jaar waarschijnlijk al terug bij de AirPods Pro: de case krijgt namelijk voor het eerst een usb-c-aansluiting.

Daarnaast krijgt de nieuwe AirPods Pro 2023 er een handige gehoorfunctie bij in iOS 17. Met deze functie spelen de oortjes verschillende tonen af, waar je vervolgens via je iPhone (of iPad) op moet reageren. Aan de hand van je reacties kunnen de AirPods dan vaststellen hoe goed je gehoor is. Zo probeert Apple gehoorschade al in een vroeg stadium op te sporen.

Nieuwe generatie AirPods verschijnt al snel

Volgens de geruchten verschijnt de nieuwe generatie AirPods dus tegelijk met de iPhone 15. Dat betekent dat we niet lang hoeven te wachten op de oortjes, want Apple presenteert de nieuwe reeks iPhones doorgaans in september. Het is nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om een nieuwe generatie AirPods gaat, of dat Apple de huidige generatie AirPods Pro een update geeft.

Zijn jouw AirPods aan vervanging toe? Of ben je nu op zoek naar nieuwe oortjes? De AirPods Pro 2 zijn met adaptieve transparantie en touchbesturing de meest geavanceerde oortjes van Apple. Vind je de tweede generatie AirPods toch te duur? Dan zijn de goedkopere AirPods 3 een goed alternatief.

