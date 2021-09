‘Nieuwe AirPods Pro en iPad Pro komen eraan in 2022’

Dit jaar komen er nieuwe MacBook Pros en AirPods uit, maar Apple is van plan om in 2022 ook nieuwe AirPods Pro en een vernieuwde iPad Pro uit te brengen.

‘Nieuwe AirPods Pro en iPad Pro komen in 2022’

Dat zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn meest recente nieuwsbrief. Gurman verwacht dat Apple dit jaar nog nieuwe MacBook Pros en AirPods gaat uitbrengen. Maar de techgigant heeft ook komend jaar een aantal zaken in de planning, zo stelt Gurman.

Vooruit kijkend naar 2022 verwacht hij dat Apple nieuwe AirPods Pro en een verbeterde iPad Pro uit gaat brengen. Daar houdt het niet bij op, want een vernieuwde Mac Pro en MacBook Air met Apple Sillicon (Apple processor) staan ook op de planning. Last-but-not-least komen er niet één, twee, maar drie nieuwe Apple Watch-modellen.

Nieuwe AirPods Pro krijgen bewegingssensor in 2022

Gurman en Debby Wu (ook van Bloomberg) hadden al eerder gezegd dat de nieuwe AirPods Pro bewegingssensors gaan krijgen. Hiermee ‘weten’ de oordopjes straks wanneer je aan een workout begint.

Voor de vernieuwde iPad Pro heeft Apple een glazen achterkant met ondersteuning voor draadloos opladen op de planning. Je kan dan de AirPods opladen door ze op de achterkant van de iPad Pro te leggen, aldus Wu en Gurman.

