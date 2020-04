De release van de AirPods Pro (2020) is uitgesteld. De oordopjes verschijnen op zijn vroegst eind dit jaar, maar laten misschien tot begin 2021 op zich wachten. Ruisonderdrukking ontbreekt om de prijs laag te houden.



‘AirPods Pro 2020 release uitgesteld’

Dat meldt DigiTimes. De Taiwanese publicatie claimt te hebben gesproken met bronnen binnen de productieketen van Apple. DigiTimes heeft het bij Apple-geruchten niet altijd bij het juiste eind, dus neem de informatie met een korreltje zout. “Apple heeft de release van de nieuwe AirPods Pro uitgesteld tot de tweede helft van 2020″, schrijft de website. “Volgens insiders kan dit zelfs opschuiven naar 2021.”

Het is niet duidelijk waar de vertraging door wordt veroorzaakt. Mogelijk wil Apple de high-end oordopjes gelijktijdig met de iPhone 2020 presenteren. Indien de nieuwe AirPods Pro pas volgend jaar verschijnen, is het maart-evenement van 2021 een voor de hand liggend podium. Dit jaar vond het event niet plaats, waarschijnlijk vanwege het coronavirus.

Verder claimt DigiTimes dat de nieuwe AirPods Pro geen noise cancellation krijgen. Bij de huidige Pro-oordopjes kun je deze stand zelf aanzetten, waarna omgevingsgeluid wordt gedempt. Door deze functie achterwege te laten zou de adviesprijs lager uitvallen dan de huidige oordopjes. DigiTimes maakt niets bekend over een eventuele Transparantie-stand. Wanneer je deze aanzet op de huidige AirPods Pro wordt geluid om je heen juist versterkt.

Onduidelijkheid rondom AirPods

De geruchtenmolen rondom Apples hoogwaardige oordopjes draait op volle toeren. Volgens Jon Prosser, een techjournalist die we de laatste tijd steeds vaker voorbij zien komen in het geruchtencircuit, zou Apple namelijk voor een release in september of oktober van dit jaar kiezen. Hieraan voorafgaand zouden de derde generatie AirPods in mei onthuld worden. De instap-oordopjes moesten eigenlijk afgelopen maart aangekondigd worden, aldus Prosser.

Daarnaast horen we de laatste maanden ook geruchten over de AirPods Pro Lite en AirPods X. Over eerstgenoemde is naast de naam nog weinig bekend, maar de AirPods X schijnt een sportieve uitvoering van de normale oordopjes te zijn. Prosser claimt ook dat deze oordopjes bijvoorbeeld goed blijven zitten tijdens het hardlopen en rond de 200 dollar gaan kosten. Qua mogelijke releasedatum tasten we nog in het duister.



Op naar WWDC

Het eerstvolgende Apple-evenement is WWDC 2020, dat geheel online plaatsvindt vanwege het coronavirus. We verwachten tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie naast iOS 14 ook de AirTag te zien.

Deze Apple-tracker is al veelvuldig voorbijgekomen in geruchten, gelekte codes en screenshots. In onderstaande video zetten we onze verwachtingen op een rij.

→ AirTag: 6 verwachtingen voor Apples eerste tracker