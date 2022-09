AirPods Pro 2 hebben nu volumecontrol (en daarom wil je ze hebben)

Apple heeft tijdens het event van 7 september de AirPods Pro 2 aangekondigd. iPhoned vertelt je alles over de nieuwe Apple oordopjes!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AirPods Pro 2: de nieuwste pro-oordopjes!

Het is alweer drie jaar geleden dat de eerste generatie van de Pro-oordopjes waren verschenen. Nu heeft Apple de AirPods Pro 2 officieel aangekondigd tijdens het september-event.

Het Apple-event is op dit moment nog aan de gang. Dit bericht wordt tijdens het event aangevuld met meer informatie.

De AirPods Pro 2 zijn de opvolger van de populaire AirPods Pro. De tweede generatie van de AirPods Pro hebben een aantal toffe vernieuwingen gekregen, maar hebben wel de oude look. Wij zetten de belangrijkste functies van de AirPods 2 voor je op een rij.

Nieuwe chip, oude look AirPods Pro 2

De nieuwe AirPods Pro hebben een nieuwe H2-chip gekregen. Deze chip moet zorgen voor onder ander beter geluid. Het is wel jammer maar de AirPods Pro 2 hebben nog steeds de look van de vorige versie.

AirPods Pro 2 hebben volumecontrol

Een opvallende nieuwe functie zijn de swipe controls in de steeltjes van de AirPods Pro 2. Hiermee kun je voortaan het volume van je muziek aanpassen door met je vingers over het steeltje te vegen. Dit zou misschien een van de redenen zijn waarom Apple heeft gekozen voor wederom een design mét steeltjes.

Accuduur AirPods Pro 2

Met een acculading kun je zes uur lang van muziek genieten. Dit is is 33 procent meer dan bij de AirPods Pro 1. Met het doosje kun je 30 uur naar muziek luisteren (dit is 6 uur meer dan de vorige versie).

Nieuwe AirPods Pro 2 case

De oplaadcase hebben ook een paar nieuwe functies. Het doosje heeft nu zelfs speakers gekregen. Het oplaaddoosje voor je AirPods Pro 2 moet je nog steeds opladen met een lightning-kabel, maar je kunt u ook de Apple Watch oplader, MagSafe of een Qi-opladen gebruiken.

Actieve ruisonderdrukking

De belangrijkste feature van de eerste generatie AirPods Pro, keert uiteraard terug bij de AirPods Pro 2. De oordopjes beschikken over actieve ruisonderdrukking (active noise cancelling) waarmee omgevingsgeluid wordt weggefiltert, zodat jij je helemaal kunt verliezen in de muziek. Deze ruisonderdrukking is volgens Apple twee keer beter geworden.

Uiteraard maakt ook de transparantiemodus weer zijn opwachting. Wanneer je deze aanzet kun je naar muziek blijven luisteren, maar ook nog de achtergrondgeluiden horen. Dit is bijvoorbeeld een stuk veiliger wanneer je de AirPods Pro 2 in het verkeer gebruikt. De AirPods Pro heeft nu een adaptieve transparantiemodus. Deze functie kan inspringen op het omgevingsgeluid.

Ook de siliconen oortips zijn er weer bij en er is zelfs een extra kleine oortip bijgekomen. Hierdoor passen deze oordopjes beter in je oren dan bijvoorbeeld de normale AirPods. Dit komt met name van pas tijdens het sporten. Bij aanschaf krijg je meerdere sets zachte, flexibele oortips in verschillende maten meegeleverd.

AirPods Pro 2 prijzen

De AirPods Pro 2 kosten 249 dollar en zijn vanaf 9 september te bestellen. Je krijgt ze dan op 23 september. Europese prijzen zijn jammer genoeg nog niet bekend.

Wat vind jij van de AirPods Pro 2?

Heb jij het Apple-event gezien? Wat vond jij van de AirPods Pro 2? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel! Wij bij iPhoned vinden het jammer dat de AirPods Pro 2 geen nieuwe look hebben gekregen. Maar de verbeterde ruisonderdrukking en de nieuwe volumecontrol is zeker een welkome aanvulling.

Het is alleen nog even afwachten hoe goed de nieuwe noise-cancelling is bij de AirPods Pro 2. Hopelijk weten we binnenkort meer na onze AirPods Pro 2-review!

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.