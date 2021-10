Wensenlijst: 6 functies voor de AirPods Pro 2

De AirPods Pro zijn hele fijne oordopjes, maar absoluut niet perfect. Aangezien Apples beste oordopjes inmiddels wel weer aan een update toe zijn, is dit onze wensenlijst voor de AirPods Pro 2. Apple, lezen we mee?

Dit is onze AirPods Pro 2 wensenlijst

De ‘gewone’ AirPods zijn inmiddels alweer aan hun derde update toe, maar de eerste AirPods Pro liggen nog altijd in de winkels. Volgens geruchten brengt Apple volgend jaar een update uit en daarom nemen we in dit artikel alvast een voorproefje. Hierbij onze wensenlijst voor de AirPods Pro 2.

1. Hoe vol zit de batterij?

Apple staat bekend om zijn less is more-designfilosofie. Daarom zijn niet alleen de AirPods Pro zelf heel strak en minimalistisch vormgegeven, maar ook het oplaaddoosje.

In de regel vinden we dat deze case er heel fraai uitziet, met één minpunt. Wat ons betreft had Apple de batterij-indicator best iets uitgebreider mogen maken. De huidige versie heeft namelijk maar één lampje die groen (AirPods zijn helemaal opgeladen) of oranje (als de AiPods aan het opladen zijn) brandt.

Wat mij betreft zou het fijner zijn als Apple hier een paar lichtstreepjes aan toevoegt, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe vol de oordopjes precies zitten. Uiteraard kun je dit nu ook al achterhalen, bijvoorbeeld via de AirPods-widget op je iPhone of door het aan Siri te vragen, maar dit kan toch makkelijker?

2. Opladen met usb-c

Nu we het toch over opladen hebben, is het tijd voor een grotere ergernis. Apple, kunnen we ervoor alsjeblieft voor zorgen dat de volgende AirPods Pro met usb-c opgeladen worden?

Deze standaard is veel populairder dan de eigen Lightning-aansluiting, en heeft bovendien de politieke wind mee. De Europese Commissie is al jaren bezig met plannen voor een universele oplaadstandaard, maar de plannen waren nog nooit zo serieus als nu.

Wat ons betreft is dit een uitstekend plan, want op oplaadgebied is Apple al jaren de vreemde eend in de bijt. Door over te stappen naar usb-c, wat het bedrijf gelukkig bij steeds meer producten doet, kunnen we een hoop elektronisch afval (e-waste) in de vorm van afgedankte Lightning-kabeltjes voorkomen.

Verder is usb-c ook simpelweg praktischer, want apparaten laden er sneller mee op dan via een Apple Lightning-kabel. Bovendien is usb-c net als Lightning omkeerbaar, waardoor het niet uitmaakt hoe je de kabel in het doosje van de oordopjes plugt.

3. Nieuwe functies

De verschillen tussen de AirPods 3 en AirPods Pro zijn verrassend klein. Laatstgenoemde heeft verwisselbare oorkussens en actieve ruisonderdrukking, maar de AirPods 3 gaan bijvoorbeeld weer langer mee en bieden ongeveer dezelfde geluidskwaliteit. Bovendien is het prijsverschil tussen de twee momenteel maar een paar tientjes (als je niet bij Apple zelf koopt).

Apple zou er dus verstandig aan doen de AirPods Pro 2 wat nieuwe functies te geven. Doet het bedrijf dit niet, dan geef je consumenten weinig reden om de nieuwe oortjes in huis te halen.

Render van de AirPods Pro 2. Bron: MacRumors

Het zou bijvoorbeeld tof zijn als Apple de volgende AirPods Pro een speciale fitnesstracker geeft. Deze sensoren zouden dan in staat zijn om je bewegingen heel precies te registreren, zodat je kunt achterhalen hoe intensief je aan het sporten bent.

Uiteraard mag ook de audiokwaliteit opgekrikt worden. De eerste AirPods Pro kwamen uit in 2019 en de audiowereld heeft in de tussentijd niet stilgestaan. Kortom, het is wel weer eens tijd om de “Pro” in de naam van de oordopjes eer aan te doen.

4. Meer kleuren

De AirPods Pro komen maar in één kleur: wit. Hoe tof zou het zijn als je de oordopjes ook in andere kleuren kunt kopen? Zelf zitten we vooral te wachten op een zwarte uitvoering van de AirPods Pro, maar grijze of blauwe oordopjes zouden we ook zeker niet afslaan.

Het is echter nog maar de vraag of Apple ooit gehoor gaat geven aan deze wens. Dat heeft alles te maken met het sterke imago van de AirPods (Pro). Wanneer je op straat iemand met witte, draadloze oordopjes ziet lopen, ga je er waarschijnlijk vanuit dat ze door Apple gemaakt zijn.

Aan de andere kant zouden we er niet raar van opkijken als de volgende AirPods Pro in verschillende kleuren komen. Beetje bij beetje is het assortiment van Apple de afgelopen jaren namelijk veel kleurrijker geworden. De iMac-computer van 2021 kun je bijvoorbeeld in allerlei frisse kleurtjes kopen, net als de iPhone 13.

5. Oorkussentjes van ander materiaal?

Een groot voordeel van de AirPods Pro ten opzichte van de AirPods 3 zijn de verwisselbare oorkussentjes. Deze komen in verschillende maten, waardoor er altijd wel een variant bij zit die als gegoten in jouw oren zitten.

De oorkussens zijn wel van silicoon gemaakt en daardoor nogal glibberig. Bij sommige mensen vallen de AirPods Pro hierdoor als nog relatief makkelijk uit. Wellicht is het een mogelijkheid om hier iets op te verzinnen, bijvoorbeeld door de kussens van een minder glibberig materiaal te maken.

6. Vervangbare batterijen

De toekomst van Apple is duurzaam. Het bedrijf wil in 2030 geheel klimaatneutraal zijn. Het zou de fabrikant daarom sieren wanneer ook haar producten op duurzaamheid gaan inzetten.

Voor de volgende AirPods Pro is dit helemaal niet zo moeilijk: maak de batterijen vervangbaar. In dat geval kun je de batterijtjes gewoon zelf vervangen op het moment dat ze op zijn, en hoef je dus geen nieuw setje aan te schaffen.

Meer over de AirPods Pro 2

Lange tijd gingen er geruchten dat de AirPods Pro 2 in de eerste helft van 2021 zouden uitkomen, maar niets is minder waar. Op moment van schrijven zijn er geen concrete geruchten over de release van de nieuwe high-end oordopjes. Wel zijn onlangs de AirPods 3 gepresenteerd. In de video hieronder vertellen we je hier alles over.

