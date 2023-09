AirPods Pro 2 vernieuwd: deze functie maakt ze nog véél beter

Tijdens het iPhone 15-event heeft Apple zijn draadloze oordopjes AirPods Pro 2 een heel kleine, maar bijzonder fijne update gegeven. Eén nieuwe functie maakt ze veel handiger in gebruik – en dit is waarom.

AirPods Pro 2 met usb-c in 2023

Afgelopen jaar presenteerde Apple tijdens het iPhone-event een compleet vernieuwde versie van de AirPods Pro 2. Ze waren op alle vlakken verbeterd en gingen na de lancering als warme broodjes over de toonbank.

Nu, tijdens het iPhone 15-event, is er alweer een update voor de AirPods Pro. En ondanks dat het dit jaar om een veel kleinere update gaat, zijn we van iPhoned buitengewoon blij met de aanpassing die Apple heeft toegepast. Want voor het eerst zijn er nu AirPods met een usb-c-aansluiting om op te laden. Gooi die Lightning-kabels dus maar weg, en ga door het leven met ‘één aansluiting to rule them all’ (mits je ook al voor de iPhone 15 kiest straks). Ook leuk: je kunt je iPhone 15 gebruiken om de AirPods Pro 2 met usb-c op te laden!

Verbeteringen in de software van de AirPods Pro 2

Qua hardware hebben de AirPods Pro 2, op usb-c na, niks nieuws te bieden. Maar dat geldt allerminst voor de nieuwe software (in combinatie met iOS 17), want er zijn vijf nieuwe functies, waarvan drie exclusief voor de Pro’s.

Hierbij gaat het om Adaptieve audio, waarbij het geluid constant wordt geoptimaliseerd afhankelijk van de omgeving. Verder is er Gespreksdetectie, die het volume van muziek verlaagt en stemmen van mensen versterkt als de gebruiker begint te praten. Tot slot is er Gepersonaliseerd volume, dat het volume aanpast op basis van hoe de gebruiker doorgaans luistert in verschillende omgevingen.

Ook verbeteringen in de andere AirPods

De andere twee zijn beschikbaar voor de meeste AirPods-modellen en omvatten verbeterd automatisch schakelen tussen apparaten en de mogelijkheid om de microfoon met één klik te dempen. De verbinding tussen apparaten is sneller en betrouwbaarder, en het dempen van de microfoon wordt gemakkelijker gemaakt door op het steeltje van de AirPods te klikken.

Release van de AirPods Pro 2 met usb-c

De AirPods Pro 2 met usb-c zijn per direct beschikbaar. De officiële prijs bij Apple blijft met € 299 hetzelfde als voorheen, al verwachten dat-ie snel gaat zakken. De AirPods Pro 2 met Lightning waren nog niet zo lang terug voor € 230 te koop.

Voor de nieuwe functies moet je nog tot volgende week wachten, die komen tegelijk beschikbaar met iOS 17. Hieronder heeft iPhoned alvast wat links verzamelt waar de AirPods Pro 2 straks te bestellen zijn.