AirPods Pro 2 update: zo kun je de oordopjes het snelst updaten

Apple heeft weer een update voor de AirPods Pro 2 uitgebracht. Wij vertellen hoe je jouw oordopjes het snelst kunt updaten.

Apple had vorige week al een update voor de AirPods Pro 2 uitgebracht en nu is het weer zover. De nieuwe update heet 6A305, maar Apple heeft verder geen informatie gegeven wat er nieuw is. Toch is het altijd belangrijk om deze updates zo snel mogelijk te installeren. Er worden in de update vaak fouten opgelost en problemen gefixt.

Je AirPods krijgen de updates automatisch binnen wanneer je ze in hun oplaadcase plaatst. Je weet alleen nooit wanneer dit precies gaat gebeuren. Om te checken of jouw AirPods de update al hebben volg je onderstaande stappen.

AirPods firmware checken Open het oplaaddoosje van de AirPods en zorg dat je AirPods zijn verbonden met je iPhone; Tik op ‘Instellingen’ en op je AirPods; Scrol naar onderen en check het versienummer naast ‘Versie’.

Staat naast het versienummer 6A305? Dan heb je de nieuwste update al. Vind je hier een ander versienummer? Dan moet je nog even updaten. Je kunt het updaten van je AirPods Pro 2 niet afdwingen, maar je kunt wel stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat je de updates zo snel mogelijk krijgt. Dat doe je op de volgende manier.

Stop de AirPods in het oplaaddoosje;

Verbind de oplaadkabel met het oplaaddoosje;

Open het doosje en laat je AirPods verbinding maken met je iPhone;

Sluit het oplaaddoosje van je AirPods;

Leg het oplaaddoosje naast je iPhone en zorg ervoor dat ook je iPhone voldoende is opgeladen.

AirPods Pro 2 kopen

