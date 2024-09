AirPods Pro 2-update: geen nieuwe hardware nodig voor deze belangrijke upgrade

Apple kondigde tijdens zijn iPhone 16-event geen AirPods Pro 3 aan, maar wel een enorme update voor de jaren oude AirPods Pro 2. Dit moet je weten.

Tijdens het iPhone 16-evenement lag de focus natuurlijk op nieuwe apparaten, zoals de dunnere Apple Watch Series 10 en de iPhone 16 met nieuwe fysieke knoppen. Toch laat het bedrijf ook zien dat je geen nieuwe hardware nodig hebt om indrukwekkende nieuwe functies te introduceren. Nergens is dat zo duidelijk als de AirPods Pro 2.

Voor kijkers van de livestream was het wel even verwarrend of Apple nou met de AirPods Pro 3 kwam, of niet. Zeker omdat we al geruime tijd geruchten lezen over nieuwe gezondheidsfuncties.

Deze nieuwe functies blijken we nu te krijgen zonder dat je in de buidel hoeft te tasten voor nieuwe oordopjes. De ‘best selling headphone in the world‘, volgens Apple, krijgt een grote upgrade met iOS 18. De focus ligt daarbij op het beschermen en verbeteren van je gehoor.

Doe een gehoortest

Je kunt straks een gehoortest doen met je AirPods Pro 2. Net als bij een normale gehoortest, laten de oordopjes met deze functie verschillende soorten tonen horen. Op je iPhone geef je via een tikje aan wanneer je een toon hoort. Aan het eind krijg je dan een samenvatting over de status van je gehoor. Dit resultaat kun je eventueel delen met een arts.

Gebruik AirPods Pro 2 als gehoorapparaat

De grootste toevoeging is dat je de AirPods Pro 2 kunt gebruiken als gehoorapparaat. Het resultaat van de gehoortest wordt dan gebruikt om een gepersonaliseerd profiel te maken, waardoor de oordopjes precies weten welke geluiden versterkt moeten worden. Dit profiel wordt ook direct toegepast op het normale gebruik van de oordopjes, zoals wanneer je muziek luistert, films kijkt of telefoneert.

Als dit echt zo goed werkt als Apple beweert, kan deze functie de markt voor gehoorapparaten opschudden. Zelfs de goedkoopste gehoorapparaten zijn meestal nog duurder dan de AirPods Pro 2 en dan is de kwaliteit niet best, zijn ze niet oplaadbaar en hebben ze geen bluetooth. De prijzen voor goede gehoorapparaten kunnen oplopen tot boven de 2000 euro.

Het betekent ook een verschuiving in hoe AirPods worden gezien in het openbare leven. Nu wordt het inhouden van de oordopjes in sociale situaties nog vaak gezien als asociaal, terwijl een deel van de mensen de oordopjes binnenkort juist in moet houden om de ander beter te kunnen verstaan.

Bescherm je gehoor

Ook gaan de AirPods Pro 2 je gehoor beter beschermen. We horen in ons dagelijks leven te vaak geluiden die ons gehoor kunnen beschadigen, dus gaan de AirPods Pro 2 deze geluiden automatisch dempen.

Waarom geen AirPods Pro 3?

Apple had deze verbeteringen kunnen reserveren voor de AirPods Pro 3, maar kiest ervoor om ze naar alle AirPods Pro 2-gebruikers uit te rollen. Mensen die wachten op een nieuwe versie van de oordopjes met een nieuwe chip, moeten nog even geduld hebben. Er wordt ongetwijfeld aan een opvolger gewerkt.

Dat deze updates nu juist naar de AirPods Pro 2 komen is vooral goed nieuws voor de portemonnee. Het is hopelijk een duurzame strategie die Apple in de toekomst vaker toepast: niet elke grote aanpassing hoeft gepaard te gaan met nieuwe hardware. Ook zijn de AirPods Pro 2 al redelijk gezakt qua prijs, zodat je nu relatief goedkoop een paartje kunt scoren. Check onze prijsvergelijker voor de goedkoopste aanbieding.

