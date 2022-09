Teardown AirPods Pro 2 (repareren is nog steeds onmogelijk)

De nieuwe AirPods Pro 2 liggen sinds 23 september in de Nederlandse winkels. De website iFixit heeft ze inmiddels volledig uit elkaar gehaald in een teardown-video. Jammer genoeg is het repareren van de AirPods Pro 2 nog steeds onmogelijk.

AirPods Pro 2: repareren is onmogelijk

iFixit haalt standaard alle nieuwe Apple-producten uit elkaar om te kijken of ze te repareren zijn. Zo bleek onlangs dat de iPhone 14 een stuk beter te fixen is dan de iPhone 13. De AirPods Pro kwamen er in 2019 echter bijzonder bekaaid af wat betreft repareerbaarheid.

Jammer genoeg is het bij de nieuwe AirPods Pro 2 niet veel beter. Het openen van de nieuwe AirPods en de case resulteert in onherstelbare schade, wat je ook probeert. Apple heeft wat dat betreft helemaal niets verbeterd ten opzichte van de eerste versie. AirPods Pro 2 repareren is dus wederom onmogelijk.

Teardown video van iFixit

In de video van iFixit zie je onder meer dat het metalen inzetstuk in de case, voor het bevestigen van een sleutelkoord, vastzit aan de Lightning-connector in de case. Mogelijk dient het stukje metaal als een antenne voor de U1 chip, die de ‘Zoek mijn’-ondersteuning mogelijk maakt. Bekijk de video van de AirPods Pro 2-teardown hieronder.

iFixit zegt verder: ‘de AirPods zijn de populairste oordopjes ter wereld, maar ook de meest onherstelbare. Met de nieuwe AirPods Pro 2 krijgen de oordopjes op alle fronten een boost, behalve als het gaat om de impact op het milieu.’

Al met al zitten er volgens iFixit niet al te veel verrassingen aan de binnenkant van de nieuwe AirPods Pro en case. Omdat ze nog steeds niet te repareren zijn, blijven ze nog net zo milieuonvriendelijk als hun voorgangers.

AirPods Pro 2 kopen

Wil je de AirPods Pro 2 (met de nieuwe touch-bediening) nu meteen kopen? Check dan even onze AirPods Pro 2-prijsvergelijker! Daarmee kun je gemakkelijk de beste prijs vinden.

