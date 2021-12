‘AirPods Pro 2 met nieuw ontwerp verschijnen eind 2022’

Er waren al geruchten dat Apple in 2022 een nieuwe versie van de AirPods Pro wil introduceren. Nu weten we een specifiekere releasedatum. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft informatie dat de AirPods Pro 2 release in het vierde kwartaal van 2022 plaatsvindt.

AirPods Pro 2 release

De nieuwe AirPods Pro krijgen volgens Kuo een nieuw ontwerp en verbeterde chip. Gaan we af op eerdere geruchten, dan is de kans groot dat de steel volledig verdwijnt. Daarmee is het design vergelijkbaar met de Beats Fit Pro en Google Pixel Buds.

Verder lijkt Apple verschillende gezondheidsfuncties toe te voegen. De AirPods Pro 2 zijn naar verluidt in staat om de hartslag te meten. Ingebouwde bewegingssensoren maken ook fitnessfuncties mogelijk. Verder mogen we een verbeterde noise-cancelling verwachten.

En waarschijnlijk stopt Apple er dus ook een nieuwe chip in, die de H1-chip vervangt. Deze moet de AirPods Pro energiezuiniger maken. Mark Gurman van Bloomberg voorspelde eerder al een betere accuduur. Met de AirPods Pro heb je 4,5 uur luistertijd na één keer opladen, maar dat wordt waarschijnlijk nog langer. De oplaadcase is goed voor meer dan 24 uur luistertijd.

AirPods 3

Onlangs bracht Apple de derde generatie van de ‘gewone’ AirPods uit. Die heeft een AirPods Pro-achtig ontwerp en schittert met een aantal Pro-functies. Ben je benieuwd of deze oortjes iets voor je zijn? Lees onze AirPods 3 review, of bekijk deze video: