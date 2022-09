AirPods Pro 2 pre-order gestart: zo krijg je de draadloze oordopjes als eerste!

Apple heeft de AirPods Pro 2 aangekondigd. Ze hebben een betere ruisonderdrukking en geluidskwaliteit, maar de nieuwe volume-bediening maken ze pas écht een upgrade waard. De AirPods Pro 2 pre-order begint nu! Zo krijg je ze als eerste in huis!

AirPods Pro 2 pre-order

De voorverkoop van de AirPods Pro 2 is om 14.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan! Als je gelijk gaat bestellen, weet je zeker dat je de nieuwe draadloze oordopjes van Apple zeker op vrijdag 23 september in huis hebt. Vanaf dat moment liggen ze ook officieel in de winkels. Wees er dus vooral snel bij, want in het verleden waren Apple AirPods altijd bijzonder snel uitverkocht en liep de levertijd op.

AirPods Pro 2 prijs

Je koopt de nieuwe oordopjes voor een 299 euro. Dat is 20 euro duurder dan bij de voorganger, maar voor de nieuwe volumebediening zouden wij ook 50 euro extra betalen. Zometeen meer over die vernieuwde bediening van het volume, nu eerst voor het gemak de directe links naar de AirPods Pro 2 pre-order pagina’s.

AirPods Pro 2: volume aanpassen en verbeterde ruisonderdrukking

De nieuwe AirPods Pro hebben een hoop handige nieuwe features. Het meest spannend vinden we de touch-bediening voor het volume, een functie waar we al sinds de allereerste AirPods op zaten te wachten. Je veegt voortaan gewoon over het steeltje om het volume aan te passen. Erop tikken om het afspelen te starten of te stoppen werkt natuurlijk ook nog steeds

Verder hebben de AirPods Pro 2 een betere ruisonderdrukking, een betere draadloze verbinding (Bluetooth 5.3) en een nóg betere geluidskwaliteit. Bovendien beschikken de nieuwe oordopjes over over de H2-chip. We verwachten dat Apple op termijn Lossless audio zal toevoegen, aangezien de technische voorwaarden daarvoor al aanwezig zijn. Het is slechts een kwestie van tijd!

Tot slot heeft ook de oplaadcase nieuwe functies gekregen. Zo zitten er een luidsprekertje in waarmee je de case gemakkelijker terugvindt via Apple’s Zoek mijn. Ook kun je een draagkoordje aan de case vastmaken. Verder zit er nog wel een Lightning-aansluiting op, maar opladen kan nu ook met de Apple Watch-oplader, MagSafe of een Qi-oplader.

Meer weten over de AirPods Pro 2? Houd iPhoned in de gaten, want binnenkort publiceren we een uitgebreide review van de AirPods Pro 2.