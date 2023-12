AirPods Pro 2 upgraden met usb-c oplaadcase? Nu kan het officieel

Heb je de eerste versie van AirPods Pro 2, dan kun je ze nu upgraden door er een oplaadcase met usb-c aansluiting voor aan te schaffen.

AirPods upgraden met usb-c

Apple is begonnen met de losse verkoop van een usb-c oplaadcase voor de AirPods Pro 2. In de Verenigde Staten kost zo’n losse AirPods Pro 2 case met usb-c 99 dollar, in Nederland moet je er 109 euro voor neertellen. Heb je de AirPods Pro 2, dan kun je ze nu dus upgraden met een usb-c case zonder dat je volledig nieuwe AirPods hoeft te kopen. Apple zegt er zelf over:

De MagSafe Oplaadcase (usb-c) voor AirPods Pro (2e generatie) is voorzien van de U1-chip met ‘Zoek in de buurt’ om je te helpen snel de locatie van de case te bepalen. En als je in de buurt bent maar hem niet kunt vinden, kun je een geluid afspelen via de ingebouwde luidspreker. Met een draagkoord kun je de case aan een rugzak of handtas vastmaken, zodat hij altijd binnen handbereik is. En de MagSafe Oplaadcase is gemaakt om alle weersomstandigheden te trotseren, met IP54 stof-, zweet- en waterbestendigheid.

Lossless audio alleen voor nieuwe versie AirPods Pro 2

Toen Apple in september de iPhone 15 met usb-c aankondigde, werd er ook gelijk een nieuwe versie van de AirPods Pro 2 met usb-c oplaadcase gepresenteerd. Op dat moment was die case nog niet apart verkrijgbaar. In plaats daarvan moest iedereen die AirPods Pro 2 met een usb-c oplaadcase wilde een compleet nieuw paar kopen voor € 249,95.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de nieuwe versie van de AirPods Pro 2 die in september is uitgebracht, ook een bijgewerkte H2-chip bevat die in staat is om lossless audio te streamen vanaf de Vision Pro-headset (wanneer die begin volgend jaar beschikbaar komt). Deze functie blijft ook nu exclusief voor de nieuwste versie van AirPods Pro 2.

Niet meer voor de kerst

Klinkt de nieuwe AirPods Pro 2 usb-c oplaadcase als het perfecte kerstcadeautje? Dan moeten we je teleurstellen. Hoewel je nu gelijk al een exemplaar kunt bestellen, krijg je het pas op 3 januari 2024 geleverd. Toch een beetje een gemiste kans van Apple.

