AirPods Pro 2 nieuwe functies (maar niet iedereen krijgt ze)

De AirPods Pro 2 krijgen een paar nieuwe functies, maar jammer genoeg zijn ze niet voor iedereen. Dit is er aan de hand!

AirPods Pro 2 krijgen nieuwe functies …

Met iOS 18.1 komen er niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook de AirPods Pro 2 worden voorzien van een update. Met deze update krijgen de populaire oordopjes er dan een aantal nieuwe functies erbij.

Apple voegt een Gehoortest-functie toe aan de AirPods Pro 2. Hiermee kun je thuis in een paar minuten je gehoor checken. Na afloop van de test krijg je een samenvatting te zien en heb je een persoonlijk gehoorprofiel voor je AirPods Pro 2. Dit overzicht wordt dan opgeslagen in de Gezondheid-app.

Verder heeft Apple de functie Gehoorapparaat aangekondigd. Hiermee kun je de AirPods Pro 2 als een soort hoortoestel gebruiken. Nadat je een gehoortest hebt doorlopen kunnen de oordopjes onder andere omgevingsgeluiden versterken. Dat gehoorprofiel wordt dan ook automatisch aangepast op muziek, films, games en telefoongesprekken op al je apparaten. Je hoeft zelf daarvoor niets te veranderen.

… maar niet iedereen krijgt ze

Jammer genoeg lijkt het erop dat niet elk land de nieuwe functies van de AirPods Pro 2 gaat krijgen. Wanneer je de Apple website bekijkt waar de nieuwe functies van de AirPods Pro 2 worden uitgelegd, zie je onderaan de pagina een belangrijke voetnoot.

Hierin is te lezen dat de functies Gehoortest en Gehoorapparaat in het najaar van 2024 worden verwacht. Op dit moment zijn de functies nog in afwachting van goedkeuring door de wereldwijde gezondheidsautoriteiten. Dus je kunt vrijwel zeker zijn dat deze functies ook hier beschikbaar komen.

Het is een ander verhaal bij een andere nieuwe functie, de Gehoorbescherming-feature. De AirPods Pro 2 voorkomen daarmee dat je wordt blootgesteld aan harde omgevingsgeluiden, zonder dat wat je hoort sterk wordt vervormd. Op dit moment staat hier nog bij dat de functie alleen beschikbaar is in Amerika en Canada. Het is daarom nog maar de vraag of en wanneer de functie ook naar Nederland gaat komen.

AirPods Pro 2 kopen: hier zijn ze het goedkoopst

Heb je nog geen AirPods Pro 2? En wil je ze nu eigenlijk wel hebben? Je hebt ze nu al voor € 234,95. Check ook ons AirPods Pro 2-prijsoverzicht waar je alle aanbieders kunt vinden.