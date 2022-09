AirPods Pro 2 zijn nu te koop: hier vind je de beste deals

De AirPods Pro 2 zijn nu officieel te koop in Nederland. Ben je van plan om de nieuwste oordopjes van Apple te kopen? Hier vind je de beste deals voor de AirPods Pro 2 op een rij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 zijn nu te koop

Tijdens het Apple-event van September werden niet alleen de iPhone 14 en de Apple Watch Series getoond. Apple onthulde ook de nieuwe AirPods Pro 2. Na drie jaar is er dus eindelijk een opvolger voor de eerste generatie AirPods Pro.

De nieuwe oordopjes zijn vanaf vandaag officieel in ons land verkrijgbaar en kun je nu in de winkels vinden. Heb jij ze al besteld en krijg je ze vandaag of de komende dagen binnen? Tof! Laat ons weten wat je van de AirPods Pro 2 vindt!

AirPods Pro 2 kopen

Wil je ze alsnog kopen? Wij hebben de webshops waar je de AirPods Pro 2 in Nederland kunt kopen al voor je bij elkaar gezet. Wees er wel snel bij, want in het verleden waren de Apple AirPods altijd heel snel uitverkocht!

– Bestel nu bij MediaMarkt

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Bol.com

– Bestel nu bij Mobiel.nl

– Bestel nu bij Amac

AirPods Pro 2: dit zijn de nieuwe functies

Laten we meteen met de deur in huis vallen: de AirPods Pro 2 zijn enorm coole oortjes. En ze hebben nu eindelijk touch-controls! Deze zitten in de steeltjes en hiermee pas je onder andere het volume mee aan.

Daarnaast heeft Apple de actieve ruisonderdrukking verbeterd. Deze doet het volgens Apple maar liefst twee keer zo goed. De draadloze verbinding is opgeschroefd met ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en ze hebben ook een betere geluidskwaliteit. Ook heeft het opbergdoosje nieuwe functies gekregen. Zo kan je het terugvinden via ‘Zoek mijn’ of via een geluidje.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!