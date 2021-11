‘AirPods Pro 2 verschijnen in het najaar van 2022’

Het is nog niet zo lang geleden dat de AirPods 3 zijn verschenen, maar de volgende release van de populaire reeks oordopjes ligt alweer op de loer. Volgens de laatste geruchten verschijnen de AirPods Pro 2 in het najaar van 2022.

AirPods Pro 2 komen eraan: release in het najaar 2022

Zowel Mark Gurman en Ming-Chi Kuo hadden al gezegd dat de opvolger van de AirPods Pro er in 2022 aan zit te komen. Volgens de laatste geruchten lijkt dit nu in het derde kwartaal (najaar) van 2022 te zijn.

Daarnaast heeft Gurman gezegd dat Apple de AirPods Pro 2 kleiner gaat maken, door de steeltjes in te korten of zelfs te verwijderen. Apple is aan het kijken naar een rondere vorm die beter in het oor past. Zowel Gurman als Debby Wu van Bloomberg hadden hadden ook al gezegd dat de nieuwe AirPods Pro een betere bewegingssensor gaat krijgen. De focus zou daarmee vooral liggen op fitness tracking.

Wanneer je de features van de AirPods 3 in je achterhoofd houdt, dan is het ook goed mogelijk dat de tweede generatie AirPods Pro een IPX-4 rating krijgt. Dat zou betekenen dat je de AirPods 2 in de regen kan gebruiken. Daarnaast lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de oplaadcase MagSafe gaat ondersteunen en er nieuwe sensors in de oordopjes komen.

De voordelen van de AirPods Pro

De AirPods Pro zijn geen vervanger van de AirPods 2, maar een high-end alternatief. Een van de belangrijkste verschillen met de AirPods is dat de AirPods Pro over actieve ruisonderdrukking beschikt (noise cancelling). Zodra je deze stand aanzet wordt omgevingsgeluid weggefiltert, zodat jij je helemaal kan verliezen in de muziek. Dankzij het ventilatiesysteem krijg je bovendien minder snel last van hoofdpijn of oorklachten.

Meer weten over de AirPods (Pro)?

Kan je niet wachten en wil je nu de nieuwste AirPods? Check dan onze review over de AirPods 3: mooier design, beter geluid. Dan kan je de tijd zeker overbruggen tot de AirPods Pro 2 in het najaar van 2022 verschijnen. Twijfel je nog of je moet gaan voor de ‘gewone’ oordopjes van Apple, of de Pro-variant? In een AirPods vs AirPods Pro-artikel ontdek je de verschillen.