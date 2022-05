‘AirPods Pro 2 krijgen Lightning-aansluiting – eind dit jaar te koop’

Ming-Chi Kuo geeft weer nét iets meer informatie over de AirPods Pro 2. Lees in dit artikel over de geruchten en de Lightning-aansluiting van de AirPods Pro 2.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘AirPods Pro 2 geproduceerd in Vietnam’

In een tweet vertelt de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de massaproductie van de AirPods Pro 2 bijna van start gaat in Vietnam. Het is opvallend dat dit niet in China plaatsvindt, aangezien dat wel bij alle andere populaire producten van Apple het geval is.

(1/4)

1. AirPods Pro 2 will enter mass production in Vietnam in 2H22, a successful case of mass production of Apple's major products outside China.https://t.co/siWe9HItrd @WSJ — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 24, 2022

Deze Apple-analist verwacht dat het oplaaddoosje van de Apple AirPods Pro 2 nog steeds een Lightning-aansluiting heeft. De nieuwe AirPods Pro 2 worden rond het najaar verwacht.

De Pro-oordopjes van Apple zijn sinds 2019 niet meer geüpdate. Daarom komen er steeds meer geruchten over een nieuwe versie. Zo zouden de beroemde ‘steeltjes’ gaan verdwijnen bij de AirPods Pro 2. Mark Gurman, een andere befaamde Apple-analist van Bloomberg, bevestigde dit al veel eerder.

Helaas zien we dus geen usb-c bij het oplaaddoosje. Toch verwachten we wel andere mooie nieuwe functies. Zo kan dit nieuwe doosje gevonden worden via de ‘Zoek Mijn’-app. Als je dichtbij bent tijdens het zoeken speelt hij een geluidje af. Daarnaast gaan de AirPods Pro 2 (met Lightning-aansluiting) lossless audio in Apple Music ondersteunen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een andere gerucht is dat de de AirPods Pro 2 ook ingebouwde bewegingssensoren krijgen om de Gezondheid-app te verbeteren. De integratie van sensoren zouden ervoor zorgen dat het hoofd beter gemeten kan worden. Dit zorgt in samenwerking met de iPhone en Apple Watch voor een nog gedetailleerder beeld van de gezondheid van de gebruiker.

Wanneer zien we usb-c bij de AirPods Pro?

Kuo meldde eerder deze maand dat een toekomstige iPhone de Lightning-poort verruilt voor usb-c. De analist voorspelde ook dat bij toekomstige AirPods Pro de Lightning-aansluiting verdwijnt wanneer de iPhone overstapt op usb-c. Wanneer deze veranderingen precies doorgevoerd gaan worden blijft echter onduidelijk.

Meer lezen over al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief of download de gratis iPhoned-app.