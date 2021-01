De release van de AirPods Pro 2 en een nieuwe iPhone SE laat mogelijk niet lang meer op zich wachten. Apple zou beide producten al in april op de markt willen brengen.

Lees verder na de advertentie.

‘Release AirPods Pro 2 in april’

Volgens Mac Otakara, een Japanse geruchtenwebsite, hoeven we niet lang meer te wachten op de release van de AirPods Pro 2. Apple zou de vernieuwde versie van de draadloze oordopjes in april willen presenteren.

Mac Otakara baseert zich op bronnen bij Chinese leveranciers. Die beweren dat de opvolger van de AirPods Pro een nieuwe oplaadcase krijgt. Hij zou net zo dik zijn als de huidige versie, maar wel iets minder breed. Dat kan betekenen dat het design van de oordopjes zelf ook verandert, maar daar meldt de website niets over.

Andere bronnen hebben al wel over het ontwerp geschreven. Zo zouden de AirPods Pro 2 in twee formaten verschijnen. Mogelijk verdwijnen verder de ‘stokjes’ aan het uiteinde van de oordopjes. Daardoor verandert misschien ook het uiterlijk van de goedkopere versie. De AirPods 3 zouden namelijk het design van de huidige AirPods Pro krijgen.

‘Apple presenteert in april ook nieuwe iPhone SE’

Naast de AirPods Pro 2 zou Apple volgens Mac Otakara in april ook een nieuwe iPhone SE uitbrengen. Het is niet duidelijk of het gaat om een opvolger van het huidige model of om een grotere versie daarvan.

Er gaan al langer geruchten over een iPhone SE Plus. Aangezien de normale iPhone SE nog vrij nieuw is, lijkt een grotere variant voor de hand te liggen. Andere bronnen verwachten de release van de iPhone SE Plus echter pas in de tweede helft van 2021. Sommige analisten denken zelfs dat Apple voorlopig helemaal geen nieuwe iPhone SE uitbrengt. Mogelijk weten we in april dus wie er gelijk heeft.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de AirPods Pro 2 en de nieuwe iPhone SE? Download dan de gratis iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Lees het laatste nieuws over Apple: