Deze zes nieuwe functies krijgen je AirPods Pro 2 met iOS 18

iOS 18 brengt niet alleen vernieuwingen naar je iPhone, maar ook naar je AirPods Pro 2. Dit zijn de zes nieuwe functies die je dit najaar kunt verwachten!

Deze functies krijgen je AirPods Pro 2 met iOS 18

Om de nieuwe functies van de AirPods Pro 2 te kunnen gebruiken, heb je iOS 18, iPadOS 18 of macOS Sequoia nodig en een firmware-update die tegelijkertijd met de software-updates verschijnt. We zetten alle veranderingen voor je op een rij!

1 Gebaren met je hoofd

Als je wel eens een gesprek moet weigeren terwijl je liever geen spraakcommando of je handen wilt gebruiken, dan is er een oplossing op komst. Het wordt in iOS 18 namelijk mogelijk om je AirPods Pro 2 te bedienen door je hoofd te bewegen. Word je gebeld, dan kun je met je hoofd nee schudden om het gesprek af te wijzen of ja knikken om het gesprek aan te nemen.

Ook als je reageert op Siri om inkomende of uitgaande berichten te controleren, kun je dezelfde gebaren gebruiken voor ja en nee. Dus zonder dat je ook maar iets hoeft te zeggen.

2. Stemisolatie

Met de functie Stemisolatie verminderen je AirPods Pro 2 harde achtergrondgeluiden wanneer je aan het bellen bent. Dit zorgt ervoor dat je gesprekspartner je duidelijker kan horen. De AirPods Pro 2 zullen in iOS 18 machine learning gebruiken om omgevingsgeluiden zoals wind, auto’s in de buurt, pratende mensen en meer te detecteren en te isoleren.

Stemisolatie is een functie voor zowel de originele AirPods Pro als de AirPods Pro 2.

3. Meer controle over Adaptieve audio

Adaptieve audio is ontworpen om de actieve ruisonderdrukking en het geluid dat je hoort aan te passen aan het omgevingsgeluid. Adaptieve audio was tot nog toe een alles of niets instelling, maar met iOS 18 krijg je meer mogelijkheden om de functie aan te passen zodat je zelf kunt bepalen of er meer of minder ruis doorkomt.

4. Gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor gaming

Gepersonaliseerde ruimtelijke audio is een functie die al bestaat voor films, tv-programma’s en muziek. Het gebruikt de TrueDepth-camera op je iPhone om je gezicht en oren te scannen en zo een persoonlijk profiel op te stellen.

In iOS 18 breidt Apple Gepersonaliseerde ruimtelijke audio uit naar games, om zo een meer meeslepend geluid te bieden voor de gameplay. Gameontwikkelaars kunnen dankzij deze verandering ruimtelijke audio in hun games opnemen. Gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor gaming komt met iOS 18 naar de AirPods Pro, AirPods Max en de derde generatie AirPods.

5. Stemkwaliteit in games

De AirPods Pro 2 krijgen in iOS 18 verbeteringen in de geluidskwaliteit van je stem bij chatten in games. Ook worden er dynamische hoofd-tracking en ondersteuning voor 16-bits 48 kHz-audio in games toegevoegd.

6. Verbeterde latency

Volgens Apple bieden de AirPods Pro de beste draadloze latency ooit voor mobiele games, dankzij de verbeteringen die in iOS 18 zitten. Verbeterde latency betekent dat je weinig tot geen vertraging ervaart bij het uitvoeren van een actie in de game en het horen van het bijbehorende geluid.

Andere AirPods-modellen

Veel van de nieuwe functies zijn exclusief voor de nieuwste AirPods Pro-modellen. Gebaren met je hoofd en Stemisolatie zijn dan ook niet beschikbaar op andere AirPods-modellen, maar Gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor gaming verschijnt wel op meerdere AirPods-modellen.