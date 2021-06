‘AirPods Pro 2 komen in 2022, met innovatieve gezondheidsfuncties’

De reguliere AirPods krijgen dit jaar een upgrade, maar de AirPods Pro 2 zijn doorgeschoven naar 2022. Apple zou daarmee ‘meerdere innovatieve functies’ willen introduceren.

‘AirPods Pro 2 komen in 2022’

Dat zegt Ming-Chi Kuo, de betrouwbare Apple-analist in een notitie die MacRumors in handen kreeg. Op basis van zijn (anonieme) bronnen brengt de analist nieuwe informatie over de tweede generatie AirPods Pro naar buiten.

Kuo stelt dat de nieuwe draadloze oordopjes in de loop van volgend jaar verschijnen. De tweede editie onderscheidt zich van zijn voorganger met ‘innovatieve functies’. Kuo doelt hiermee op nieuwe gezondheidssensoren, waarmee je fitheid beter geregistreerd kan worden.

In eerdere geruchten is al vaker opgedoken dat Apple onder meer een hartslagmeter zou willen toevoegen aan de AirPods. De binnenkant van je oor is een uitstekende plek om deze metingen te doen, en bovendien gebruiken veel mensen AirPods tijdens het sporten. Op die manier kunnen er tijdens jouw work-out doorlopend metingen gedaan worden.

Ook worden er bewegingssensoren toegevoegd, zo schreef Bloomberg onlangs. Het design zou bovendien worden aangepast, met kleinere oordopjes zonder steeltjes die uit je oren steken.

2022 wordt een groot jaar voor AirPods Pro

Omdat de nieuwe AirPods Pro een jaartje doorschuiven, stelt Kuo zijn verwachting voor het aantal verkochte AirPods in 2021 bij naar beneden. De analist voorspelt nu dat er tussen de 70 en 75 miljoen setjes AirPods over de toonbank gaan, in plaats van 75 tot 85 miljoen. Zodra de nieuwe AirPods Pro in de winkels liggen, verwacht Kuo dat er in 2022 meer dan 100 miljoen setjes worden verkocht.

