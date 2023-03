AirPods Pro 2 nu goedkoper dan ooit – hier bestel je ze

De AirPods Pro 2 zijn Apple’s duurste oortjes, maar zijn nu goedkoper dan ooit te bestellen. Check hier waar je de beste prijs betaalt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 goedkoper dan ooit

De AirPods Pro 2 zijn normaal aan de prijzige kant, maar zijn nu goedkoper dan ooit te bestellen op verschillende sites. Apple verkoopt de AirPods Pro 2 voor maar liefst 299 euro, maar verschillende aanbieders verkopen de oortjes nu voor veel minder geld. Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Dan is dit dus hét moment om ze te bestellen! Bekijk de beste deals in onze prijsvergelijker:

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 259,95 Bekijk beste prijs

In Duitsland zijn de AirPods Pro 2 nóg goedkoper

Vind je € 259,95 voor de AirPods Pro 2 nog steeds te duur? Dan is er nog meer goed nieuws, want bij onze oosterburen zijn de oortjes nóg goedkoper.

Bij Amazon Duitsland bestel je de AirPods Pro 2 voor slechts 249 euro, dat is een korting van maar liefst 50 euro in vergelijking met de oorspronkelijke prijs van Apple. Check hieronder de aanbieding van Amazon:

Als je bij Amazon Duitsland bestelt, kunnen de AirPods Pro 2 voor 3,49 euro ook bij jou thuis in Nederland worden bezorgd. Woon je in België? Dan heb je nog meer geluk, want dan betaal je helemaal geen bezorgkosten. Als je de oortjes nu bestelt, heb je ze tussen 27 maart en 4 april in huis.

Apple AirPods Pro 2: betere ruisonderdrukking

De AirPods Pro 2 zijn op een aantal punten sterk verbeterd, zo kunnen de oortjes tot wel twee keer zoveel geluid wegfilteren in vergelijking met de eerste AirPods Pro. Stemmen en achtergrondgeluiden hoor je daardoor nog steeds héél zachtjes met ruisonderdrukking ingeschakeld, maar het stoort niet meer. De functie is dus ontzettend handig als je vaak buitenshuis naar muziek wilt luisteren.

Lees ook: Dit maakt het geluid van de AirPods Pro 2 zó goed (zelfs zonder lossless)

Ook nieuw bij de AirPods Pro 2: het opbergdoosje heeft een speaker gekregen. Daarnaast kun je de AirPods Pro 2 op een nieuwe manier besturen. Je bedient de oortjes nu met touchbesturing, hiermee pas je het volume aan door over het steeltje te vegen.

Het aan- en uitzetten van de ruisonderdrukking en het wisselen van muzieknummers gebeurt wél nog hetzelfde als bij de eerste AirPods Pro. En goed nieuws: de oortjes zijn nu dus goedkoper dan ooit!

AirPods Pro 1 moet je nu niet meer kopen

Opvallend: de eerste generatie AirPods Pro is te koop voor € 215,-. De prijs van de tweede generatie AirPods Pro verschilt inmiddels dus niet veel meer van de eerste generatie AirPods Pro. Twijfel je nog tussen de eerste en tweede generatie? Dan hoef je nu niet veel meer geld voor de betere oortjes neer te leggen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onduidelijk hoe lang de aanbieding loopt

Het is niet duidelijk hoe lang deze aanbieding loopt, dus het is verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn. Wil je dus de AirPods Pro 2 goedkoper dan ooit bestellen? Grijp dan nu je kans!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!