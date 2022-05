AirPods Pro 2-gerucht: dit najaar te koop met betere audio en nieuw design

Nieuwe geruchten vertellen ons meer over de AirPods Pro 2. In dit artikel lees je alles over het nieuwe design, de verbeterde geluidskwaliteit en de andere interessante (mogelijke) toevoegingen.

‘Dit najaar zijn de AirPods Pro 2 te koop’

In zijn Power-on nieuwsbrief vertelt de betrouwbare Apple-analist Mark Gurman dat we tegen het eind van 2022 een nieuwe generatie van de beste Apple-oortjes gaan zien. Naast het gerucht dat de AirPods Pro 2 gaan verschijnen, verwacht deze Apple-analist van Bloomberg ook dat de high-end koptelefoon, de AirPods Max, in nieuwe kleuren gaat verschijnen.

Het gerucht rondom de AirPods Pro 2 bevestigt wat wij al enige tijd dachten. De oordopjes krijgen een vernieuwd design, verbeterde audiokwaliteit en mogelijk een integratie van de Gezondheid-app.

AirPods Pro 2 is toe aan vernieuwing

De Pro-oordopjes van Apple zijn al enige tijd hetzelfde. Sinds 2019 hebben we geen nieuwe versie meer gezien. Het meest opvallendste gerucht? De beroemde ‘steeltjes’ gaan verdwijnen bij het design van de AirPods Pro 2. Ming-Chi Kuo, een andere befaamde analist van Apple-nieuws, bevestigde dit al veel eerder. Gurman verwacht echter nóg meer aanpassingen bij deze tweede generatie AirPods Pro.

Zo zouden deze oordopjes een nieuw oplaaddoosje krijgen. Dit nieuwe doosje kan dan gevonden worden via een geluidje en met de ‘Zoek Mijn’-app. Daarnaast gaan ze lossless audio in Apple Music ondersteunen. Een andere gerucht is dat de de AirPods Pro 2 ook ingebouwde bewegingssensoren krijgen.

‘Verschillende nieuwe kleuren voor de AirPods Max’

Gurman sprak in zijn nieuwsbrief ook over de AirPods Max. Hoewel er geen tweede generatie verwacht wordt van de koptelefoon die Apple eind 2020 lanceerde, is er wel hoop op nieuwe kleuropties. Meer dan dit gerucht hebben we helaas niet kunnen ontdekken. Het is dus nog even afwachten wat de nieuwe kleuren van de AirPods Max gaan worden.

