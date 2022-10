AirPods Pro 2 hebben geluidsproblemen (dit moet je weten)

De AirPods Pro 2 zijn net nieuw, maar verschillende eigenaars van de nieuwe oordopjes hebben last van geluidsproblemen. Wat is er aan de hand en heeft Apple al een oplossing?

AirPods Pro 2 geluidsproblemen

De AirPods Pro 2 zijn sinds 23 september officieel te koop. De verbeterde ruisonderdrukking en nieuwe adaptieve transparantie maken deze oordopjes ook echt een stuk beter dan de eerste AirPods Pro.

Toch horen we van meerdere gebruikers dat ze geluidsproblemen hebben bij de AirPods Pro 2. De problemen variëren van geluid dat aan een kant harder (of zachter) klinkt tot vreemde synchronisatieproblemen. Hierdoor loopt het beeld op bijvoorbeeld YouTube niet meer synchroon met het geluid.

Het probleem lijkt een beetje wat je hoort als Spatial Audio (ruimtelijke audio) met hoofd tracking een beetje de kluts kwijt is. Met deze functie hoor je het geluid uit de richting van je iPhone of Mac komen. Wanneer je tijdens het luisteren de iPhone of Mac verplaatst weten je AirPods soms even niet meer waar de geluidsbron is. De muziek lijkt dan opeens heel ergens anders vandaan te komen. Dat herstelt zich na een tijdje wel automatisch.

Het opvallende is dat de gebruikers die geluidsproblemen met de AirPods Pro 2 hebben de hoofd tracking-functie met ruimtelijk geluid niet aan hebben staan. Dus er lijkt wat meer aan de hand te zijn.

Toch denken we dat het probleem een software-issue is. Je hoeft dus niet heel bang te zijn dat je AirPods Pro 2 kapot zijn. Apple zal waarschijnlijk in een toekomstige update de geluidsproblemen fixen, maar op dit moment is het even afwachten. Het bedrijf heeft nog niet op de klachten gereageerd.

AirPods Pro 2 kopen

Heb je nog geen AirPods Pro 2 en wil je ze eigenlijk wel kopen? Wij hebben de webshops waar je de AirPods Pro 2 in Nederland kunt kopen al voor je bij elkaar gezet.

