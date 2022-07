AirPods Pro 2: oordopjes krijgen toch geen nieuwe toffe functies zoals hartslagmeter

Lange tijd gingen er geruchten rond dat de AirPods Pro 2 je lichaamstemperatuur of hartslag konden meten. Apple-kenner Mark Gurman zegt nu dat de AirPods Pro 2 deze toffe functies niet gaat krijgen.

AirPods Pro 2: toch geen nieuwe toffe functies

De afgelopen maanden gingen er steeds meer geruchten dat de AirPods Pro 2 je lichaamstemperatuur kunnen meten. Daarnaast werd er ook verteld dat het voor de oordopjes mogelijk wordt om je hartslag te checken.

Betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is daar niet zo zeker van. Volgens hem is het zeer onwaarschijnlijk dat deze geruchten waar zijn. Hij vertelt daarnaast dat deze functies zeker niet op korte termijn beschikbaar zijn. Er is wel wat goed nieuws, want in zijn nieuwsbrief zegt hij dat beide functies wel door Apple zijn bekeken en ooit beschikbaar gaan komen.

AirPods Pro 2: geruchten

Volgens de website 52audio zouden de AirPods Pro 2 niet alleen functies krijgen om de lichaamstemperatuur te meten. Er gaat volgens de geruchte ook een hartslagmeter in de AirPods Pro 2 komen.

Daarnaast vertelt de website ook dat de oordopjes gebruikt kunnen worden als gehoorapparaat. Het oplaaddoosje zou aan de zijkant een microfoon bevatten om geluid op te vangen en dat vervolgens versterkt laten klinken op de oordopjes zelf.

Het doosje krijgt volgens de geruchten ook een klein speakertje. Handig als je regelmatig je oplaaddoosje kwijt bent, want je kunt hem dan via de Zoek Mijn-app weer opsporen door een geluidje af te spelen. De website denkt verder dat het doosje een usb-c-aansluiting krijgt in plaats van Lightning.

Al deze nieuwe functies voor de AirPods Pro 2 klinken allemaal leuk en aardig. Maar nu Mark Gurman heeft gezegd dat de AirPods Pro 2 geen lichaamstemperatuur of hartslag kan meten, blijf het nog maar de vraag of de andere functies wél beschikbaar komen.

De eerste AirPods Pro verschenen in 2019 en Apple heeft daarna alleen het oplaaddoosje een kleine update gegeven. Die ondersteunt nu namelijk ook het draadloos opladen met Magafe.

