‘AirPods Pro 2 houden hetzelfde design, case krijgt luidsprekers’

Krijgen de AirPods Pro 2 een design dat sterk lijkt op hun voorgangers? Een nieuw gerucht claimt van wel. Opvallend: de case heeft mogelijk ingebouwde speakers.

‘Design AirPods Pro 2 verandert niet’

Wie hoopt dat de AirPods Pro 2 een revolutionair design krijgen, komt wellicht bedrogen uit. MacRumors deelt foto’s waarop de nieuwe premium oordopjes te zien zouden zijn. Op het eerste gezicht lijkt er weinig te veranderen. Ze hebben dezelfde steel als de huidige AirPods Pro. Wel mist de optische sensor aan de onderkant van de oordopjes. Die is vervangen door een kleinere sensor die huid detecteert om te bepalen wanneer de AirPods gedragen worden.

Opvallend is verder dat de case op de foto’s luidsprekers bevat. Die zijn niet bedoeld om muziek mee af te spelen, maar om een signaal af te geven. Vanaf iOS 16 zou het namelijk mogelijk zijn om via de Zoek Mijn-app afzonderlijk naar de AirPods en de case te zoeken.

Eerdere geruchten gaven juist aan dat de AirPods Pro 2 een heel nieuw design zouden krijgen. Neem bovenstaande foto’s en informatie dan ook met een korreltje zout. Ze zijn namelijk afkomstig van een onbekende bron. De gewone AirPods 2 leken echter ook sprekend op de eerste AirPods. Het is dus niet onmogelijk dat Apple het design van de Pro’s hergebruikt.

Waarschijnlijk kondigt Apple de AirPods Pro 2 ergens in 2022 aan. Volgens geruchten krijgen ze een aantal innovatieve gezondheidsfuncties. Zo zouden de oordopjes je hartslag kunnen meten. Ook worden er mogelijk bewegingssensoren toegevoegd.

Voorlopig staan de AirPods 3 nog in de schijnwerpers. Apple lanceerde deze goedkopere oordopjes tijdens het oktober-event van 2021. Qua design lijken de normale AirPods nu behoorlijk op de Pro’s. Het enige grote verschil is dat laatstgenoemde over siliconen oorkussentjes beschikken. Die sluiten het oor af en maken ook actieve ruisonderdrukking mogelijk. Daarmee kun je omgevingsgeluid wegfilteren.

