Muziek pauzeren door je vuist te ballen, of het geluid harder zetten door met je hand te zwaaien. Uit een nieuw door Apple ingediend patent blijkt dat toekomstige AirPods-oordopjes mogelijk handgebaren herkennen.

Patent laat AirPods met bediening via handgebaren zien

Het patent is door Apple ingediend bij het Amerikaanse octrooienbureau en werd ontdekt door AppleInsider. De website schrijft dat het bedrijf erover nadenkt om toekomstige AirPods (Pro) nieuwe bedienopties mee te geven. Apple beschrijft in het patent bijvoorbeeld hoe je de oordopjes met handgebaren kunt bedienen.

Op die manier kun je het volume bijvoorbeeld verhogen door met je handen omhoog te zwaaien, en vice versa. Verder beschrijft Apple de mogelijkheid om bijvoorbeeld een telefoongesprek (niet) aan te nemen door je vuist te ballen in bijzijn van de oordopjes.

De iPhone-maker denkt er ook over na om juist in te zetten op een meer ‘ouderwetse’ vorm van bediening. In het patent duikt namelijk een kleine sensor op die aan het uiteinde van de AirPod zou komen te zitten. Door deze in te tikken kun je bijvoorbeeld de muziek tijdelijk pauzeren.

Het lijkt er daarom op dat Apple alle opties momenteel open houdt. Uit het patent blijkt namelijk dat men er ook over nadenkt om een scrolwiel op de oordopjes te plaatsen. Door aan dit wieltje te draaien, regel je onder meer het volume en kun je bijvoorbeeld door muziekafspeellijsten bladeren.

Grote techbedrijven als Apple dienen op wekelijkse basis tientallen patenten in. De meeste innovaties zien echter nooit het levenslicht. Dat er spoedig AirPods uitkomen die je met handgebaren kunt bedienen, is dan ook allerminst zeker. Wel geven patenten aan waar het bedrijf op de achtergrond mee bezig is.

De muzikale toekomst van Apple

De laatste weken zien we dan ook steeds meer documenten opduiken die duidelijk betrekking hebben op een opvolger voor Apples populaire oordopjes. Het is dan ook geen groot geheim dat men in het geniep aan de AirPods 3 werkt.

Verder heeft het er alle schijn van dat Apple binnenkort een heuse over-ear-hoofdtelefoon uitbrengt: de AirPods Studio. Deze belooft het gebruikersgemak van een hoofdtelefoon te combineren met de geluidskwaliteit van de AirPods Pro-oordopjes.

