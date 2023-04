Bizar: deze AirPods werken zonder case, maar mét oplaadkabel

Gaan jouw AirPods steeds sneller leeg? Deze ontwikkelaar heeft daar een handige oplossing voor bedacht, want deze AirPods kun je opladen met een kabel!

AirPods opladen zonder case

Het is een bekend probleem dat de batterij van je AirPods na een aantal jaar verslechterd. De reparatiesite iFixit heeft de AirPods op het gebied van reparatie zelfs een nul gegeven. En dat is niet zo heel vreemd: de batterij van de AirPods kan namelijk niet vervangen worden zonder schade aan de oortjes of aan de case toe te brengen.

Daar heeft ontwikkelaar Ken Pillonel nu iets aparts op bedacht, namelijk door het opladen van AirPods met een kabel. In een video is te zien dat hij AirPods heeft ontwikkeld die je simpelweg kunt opladen met een ouderwetse kabel. Het enige nadeel: de oplaadkabel is niet los te koppelen van de oortjes. Hoe Pillonel dit precies heeft gedaan, zie je in de video hieronder:

Batterij van de AirPods na drie jaar verslechterd

De enorm verslechterde batterij van de AirPods was voor Pillonel de voornaamste reden om te gaan sleutelen aan de oortjes. De ontwikkelaar heeft zijn AirPods inmiddels drie jaar, maar de batterij werkte dus al niet meer naar behoren. Dit tot ergernis van de knutselaar, want hij benadrukt in de video dat Apple de AirPods zo heeft ontworpen dat je eigenlijk wel nieuwe oortjes móét kopen na een aantal jaar.

In de video is te zien hoe Pillonel de AirPods uit elkaar haalt en de draadloze oplaadstukken verwijdert uit de oortjes. Vervolgens gaat hij aan de slag met nieuwe bekabelde oplaadpunten in de AirPods, uiteraard mét usb-c-aansluiting. De bekabelde AirPods zijn volgens Pillonel zijn ‘meest innovatieve project tot nu toe’, maar hij is (helaas) niet van plan om meer bekabelde AirPods te produceren.

AirPods Pro 2 hebben nu een lage prijs

Het ontwikkelen van AirPods met een kabel is dus een behoorlijke klus. Zijn jouw AirPods ook aan vervanging toe, maar heb je geen zin om aan de oortjes te sleutelen? Dan kan je beter een nieuw paar AirPods kopen. En er is goed nieuws, want de AirPods Pro 2 zijn op dit moment enorm scherp geprijsd. Check de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

